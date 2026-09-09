El PSOE de Guadalajara acusa a Guarinos de autorizar la instalación de una gasolinera "junto a un bloque de viviendas"

El PSOE del Ayuntamiento de Guadalajara ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, "explicaciones" sobre el motivo por el que se ha autorizado la instalación de una gasolinera 'low cost' "pegada a un bloque de viviendas".

Así lo ha expresado la portavoz socialista en el Consistorio, Lucía de Luz, que ha detallado que se instalaría "en el entorno del Puente Árabe, una de las joyas patrimoniales de nuestra ciudad". "Un lugar que gracias al Gobierno del presidente Emiliano García-Page luce mejor que nunca", ha asegurado.

"¿Alguien se imagina comprarse un piso en nuestra ciudad y que la alcaldesa te coloque una gasolinera al lado?", se ha preguntado De Luz.

Para la socialista, "es más que evidente que Guarinos ya no sabe cómo torpedear todo el trabajo y todo lo bueno que Alberto Rojo hizo por la ciudad".

"El problema no es únicamente una gasolinera, sino una forma de gobernar. Es la constatación de que Guarinos no quiere a esta ciudad, porque a la gente ya no le valen sus chapuzas", ha criticado.

Piden el expediente

Por ello, el PSOE ha solicitado formalmente que le sea facilitado el expediente correspondiente a la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Guadalajara a la promotora de las viviendas para urbanizar la parcela situada en la calle Francisco Aritio, 4, junto a la rotonda del Paseo de la Estación.

Y también el expediente de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Guadalajara a la empresa propietaria de la gasolinera 'low cost'.

"Queremos disponer de esta información porque parece ser que existe un informe que sostiene que la parcela donde se va a instalar la gasolinera no tiene colindantes, cuando es falso", ha indicado.