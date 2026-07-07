La variante de Guadalajara avanza: Transportes invertirá 103 millones para ampliar la capacidad de la N-320

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio informativo de la variante de Guadalajara y acondicionamiento de la carretera N-320, un proyecto cuyo presupuesto base de licitación estimado asciende a 103,7 millones de euros.

Tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los planes del departamento que dirige Óscar Puente para esta infraestructura se someterán al trámite de información pública.

El estudio tiene por objeto analizar y definir las actuaciones necesarias para mejorar la funcionalidad, la capacidad y la seguridad de la N-320 en el entorno de Guadalajara.

Para ello se plantean tres actuaciones principales, entre ellas la construcción de la variante de Guadalajara, que se plantea con una longitud de más de 6,6 kilómetros, desde el kilómetro 269,480 de la N-320 hasta el enlace de Cabanillas del Campo con la autovía A-2.

También se establece el desdoblamiento de la N-320, entre los kilómetros 290,02 (enlace con la A-2) y 295,68 (pasado el enlace con la R-2), una actuación que dotará a este tramo de características propias de autovía.

Y la tercera actuación es la ejecución de una nueva conexión este entre el enlace de Fuente La Niña (A-2, km 55,9) y el enlace existente entre la N-320 y la N-320A (km 270,4 de la N-320), mediante una carretera convencional.

Otras actuaciones

Asimismo, el estudio contempla la construcción de nuevos enlaces y la remodelación de otros existentes para mejorar la conectividad de la zona, como el enlace de la variante con la carretera N-320 o el semienlace de la variante con la carretera CM-2004.

También se prevé la remodelación del enlace con la autovía A-2, la remodelación de los ramales del enlace con la CM-10, R-2, A-2, la construcción del enlace de la conexión este con la autovía A-2 y la carretera N-320 y una glorieta en la conexión este.