La multinacional Cummins plantea un ERE que afecta a casi todos los trabajadores de su planta de Guadalajara

La multinacional Cummins ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que impactará a la mayoría de los casi cien trabajadores de su planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde de Guadalajara, según han informado fuentes sindicales a Efe.

El ERE se habría presentado debido a la situación del sector de electrolizadores a nivel mundial, que ha frenado la producción de estas instalaciones.

Actualmente, las condiciones del expediente se están negociando entre el comité de empresa y la compañía.

La planta, ubicada en el polígono Ruiseñor, continuará produciendo hasta mediados de 2027, según las mismas fuentes. La empresa, por el momento, no ha ofrecido declaraciones sobre el expediente.

Trayectoria

La fábrica comenzó su actividad en abril de 2024, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 1 gigavatio (GW) al año.

Con más de 20.000 metros cuadrados, la instalación se dedica principalmente al ensamblaje y pruebas de electrolizadores.

Además, la planta ha recibido más de 10 millones de euros en ayudas del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de España, en el marco de su impulso a la industria del hidrógeno verde.