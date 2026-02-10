Bolt aterriza en Guadalajara con la misma estrategia que en Toledo: ofrecerá a los taxistas sumarse a su propia app

Guadalajara será la segunda ciudad de Castilla-La Mancha donde la plataforma de movilidad Bolt prestará sus servicios con Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) eléctricos. Siguiendo la misma estrategia que en Toledo, la primera app europea de movilidad ofrecerá a los taxistas sumarse a su propia app.

Así ha informado la propia compañía en nota de prensa. Justifican su llegada alegando que la oferta de taxis en la capital alcarreña es "insuficiente" al disponer de "solo 30 licencias de taxi, lo que equivale aproximadamente a un taxi por cada 3.100 habitantes".

Una noticia que se mira con cierto miedo en la ciudad tras la fuerte polémica que ha generado en Toledo donde los taxistas toledanos han calificado como "actividad ilegal" las rutas urbanas de Bolt y han denunciado una caída de la facturación del 35 %.

De acuerdo a la legislación autonómica, los VTC solo pueden transportar viajeros de un municipio a otro, es decir solo pueden realizar carreras interurbanas. Al hilo, el concejal de Infraestructuras de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha recordado que es la Junta de Comunidades quien autoriza las licencias VTC, mientras que los taxis son materia del Ayuntamiento.

López Pomeda ha subrayado que estudiarán el caso para "buscar el equilibrio" y garantizar la convivencia entre los dos sectores. "Estoy de acuerdo en que nuevas formas estén a la orden del día, pero también hay que proteger a los que también son nuestros de toda la vida", ha concluido.