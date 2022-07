La Justicia ratifica la condena a los seis "okupas" de un pueblo de Guadalajara

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara ha ratificado en un auto con fecha 24 de junio de 2022, al que ha tenido acceso Efe, la sentencia que condenaba a seis 'repobladores' de Fraguas (Guadalajara), por el delito contra la ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble, a una pena de, al menos, 1 año y seis meses de prisión.



La sentencia, ya ratificada por la Audiencia Nacional en 2019, contempla asimismo el pago de una multa de 1.080 euros por el delito contra la ordenación del territorio y de otros 2.160 euros por usurpación, agregando que los seis acusados deben sufragar los gastos de la demolición, fijados en 109.840,87 euros, que de no ser abonados aumentaría la condena de cárcel a dos años y tres meses.



"El estudio realizado por la Junta para la demolición es desproporcionado y no se ajusta a lo que hay realmente ahí. Y ahora, si no pagamos lo que ha aceptado la jueza, entraremos en prisión", ha señalado a Efe Gonzalo Aracil, uno de los condenados, quien ha aseverado que no pueden pagar la cuantía fijada por la jueza.



En este sentido, los condenados han denunciado que la Junta, en su estudio de estimación de costes de la demolición, "lo engordan de 27.000 a más de 100.000 euros", considerando la demolición a ras de suelo y "como si se tratarse de bloques macizos con una cantidad ingente de escombro que no habría en caso de tirarlo", ha añadido Aracil.



Aracil, que ha confirmado que recurrirán esta nueva sentencia, ha reseñado que este proceso dura ya más de 10 años y ninguno de los condenados reside en Fraguas, y ha vuelto a defender, como ya se produjo en el juicio, que "en ningún caso" se pretendía destruir la naturaleza sino "por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada".

