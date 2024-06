El mejor espectáculo de luz y sonido del mundo se puede ver en Cuenca y es "único"

El espectáculo 'Luz Cuenca', celebrado en la antigua iglesia de San Miguel de la capital, ha recibido el premio internacional Mondo-DR Awards 2024 al mejor espectáculo de luz y sonido del mundo, un galardón que reconoce a los proyectos de mejor instalación a nivel mundial y que ha sido entregado en Las Vegas.

'Luz Cuenca' es un espectáculo inmersivo único en Castilla-La Mancha. Se trata de una expresión artística sobre la riqueza cultural de la ciudad realizada mediante el uso de imágenes animadas proyectadas en las paredes y la bóveda de la Iglesia de San Miguel. Todo ello, unido a una iluminación artística y un sonido envolvente que lo convierten en una experiencia de lo más llamativa.

Con una duración de unos 15 minutos, este show es capaz de transportar a diferentes estados de ánimo, despertando distintas emociones y sensaciones en los espectadores. Las animaciones 2D y 3D, acompañadas de una composición musical, proponen varios escenarios e intensidades que permiten moverse libremente por el recinto para buscar diferentes perspectivas.

Un show pionero en España

Según cuentan los promotores en su página web, se trata de un espectáculo pionero en España, que "eleva hasta las estrellas para vivir un sorprendente viaje audiovisual en una experiencia inmersiva que deja sin aliento". "No has visto nada igual, no has experimentado nada parecido. Libérate, déjate llevar y exprésate mientras disfrutas del espectáculo", señalan.

'Luz Cuenca' se puede disfrutar de manera permanente de septiembre a junio. Dispone de varios pases y el precio es de 2 euros para el público general y 1 euro para personas con discapacidad, mayores de 65 años y niños de entre 4 y 17 años. Los menores de cuatro años pueden entrar gratis.

El espectáculo competía en su categoría con otros finalistas como la Catedral de Derby, en Reino Unido; el Santuario de Lourdes, en Francia; o la Mezquita de Khawaneej, en Dubai.