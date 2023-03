El alcalde expulsado del PP por atacar a Montero dice tener ofertas "como los futbolistas buenos"

El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Sáiz, ha rechazado dimitir después de que el Partido Popular lo suspendiera de militancia tras sus insultos a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, no ha descartado presentarse a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con otro partido.

Así lo ha indicado en declaraciones a EFE, asegurando que "ha recibido muchas ofertas, como los futbolistas buenos", de otros partidos, para concurrir en sus listas en mayo, aunque no ha especificado cuáles han sido. Sin embargo, de momento, todavía no ha decidido si va a presentarse o no a revalidar la Alcaldía que dirige desde hace 28 años. "No sé si me voy a presentar, tengo que mirar por mi pueblo. Lo último que haría yo sería dañarlo".

Se ha mostrado "muy tranquilo", ya que el pueblo de Villar de Cañas y su familia le han trasladado su apoyo, "al igual que todos los alcaldes del PP de Cuenca, Albacete y la mitad de los de Ciudad Real". "Los que me conocen saben como soy. Todos me han dicho que me apoyarán haga lo que haga".

En este sentido, ha afirmado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, no se ha puesto en contacto con él todavía.

[El PP suspende de militancia al alcalde de Villar de Cañas tras atacar soezmente a Irene Montero]

Expediente informativo

El Partido Popular abrió un expediente informativo a José María Sáiz el pasado mes de febrero tras realizar unos comentarios vejatorios hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero. En concreto, fueron unas declaraciones al periodista Javier Negre en las que afirmó que "cuando somos jóvenes, todos los padres nos dicen que hay que hincar los codos y esa hincó las rodillas". Además, expresó que la ministra "tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas".

Este martes, 7 de marzo, el Partido Popular suspendió de militancia al alcalde. "Esto es como los dientes de Pascuas. Hay que matar a un cordero y me tocó a mí. No pasa nada. Visto lo visto, de cara a los medios de comunicación, era lo mejor. Esto pasa porque es del PP. Con el PSOE no pasa nada".

Asimismo, ha lamentado que fuese "el último" en enterarse de la suspensión, "una noticia que no esperaba" y que conoció a través de los medios. Sin embargo, Sáiz ha reiterado que "nadie" le ha echado del partido, descartando dimitir, ya que "quedaría mal con todo el pueblo". Por último, ha reconocido que "estuvo mal dicho, por supuesto". "Lo siento al pie de mi alma", se ha disculpado.

“Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al coletas”



El tipo que lo dice se llama José María Saiz y es alcalde del PP en Villar de Cañas. Al que le entrevista le financia Ayuso pic.twitter.com/MF8yz3QlBe — Pablo Iglesias 🔻(e) (@PabloIglesias) February 9, 2023

Sigue los temas que te interesan