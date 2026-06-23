La Diputación de Ciudad Real destinará 15 millones de euros a financiar obras en los pueblos de la provincia

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado el Plan Extraordinario de Obras Municipales 2026 a través del que se destinarán 15 millones de euros a financiar inversiones en los ayuntamientos de la provincia para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos.

Así lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno de la institución provincial, Rocío Zarco, explicando que la convocatoria se sumará al Plan Ordinario de Obras, que cuenta con 20 millones.

El nuevo plan se articulará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta el "factor de ruralidad" para beneficiar a los municipios más pequeños. Por ejemplo, Villar del Pozo, con 48 habitantes, recibirá 41.000 euros, lo que supone 872 euros por habitante, mientras que Ciudad Real recibirá 10,38 euros por habitante.

"Estos datos demuestran el compromiso del equipo de Gobierno con la ruralidad y con la necesidad de que los municipios dispongan de recursos suficientes para ejecutar sus proyectos, independientemente de su tamaño", ha asegurado.

El objetivo es que los ciudadanos tengan "las mismas oportunidades con independencia del lugar en el que vivan", ya sea en municipios de menor población o en las localidades de mayor tamaño de la provincia.

"Este plan supone una apuesta por el equilibrio territorial, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del mundo rural, elementos que ha considerado vitales para luchar contra la despoblación", ha indicado.

Más asuntos

Por otro lado, la Diputación ha dado luz verde la convocatoria de subvenciones para municipios destinada a Universidades Populares, con el fin de financiar programas, proyectos y actividades.

Se trata de una línea que incluye más de 600.000 euros, con una ayuda máxima de 13.000 euros por municipio, en función de los criterios de valoración recogidos en la convocatoria.