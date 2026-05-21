Más de 80 jueces debaten en Alcázar de San Juan sobre los nuevos tribunales de instancia y la reforma judicial

Inauguración de las Jornadas de Comisión de Derecho Privado y Derecho Penal en Alcázar de San Juan. JCCM

Alcázar de San Juan se ha convertido durante los días 21 y 22 de mayo en sede de un importante encuentro jurídico nacional con la celebración de las Jornadas de las Comisiones de Derecho Privado y Penal organizadas por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.

El evento reúne a más de 80 juezas y jueces procedentes de distintos puntos del país con el objetivo de analizar los retos actuales de la administración de justicia y el papel de los nuevos tribunales de instancia como garantes de los derechos de la ciudadanía.

Las jornadas se enmarcan en un contexto de transformación del sistema judicial y buscan generar un espacio de reflexión profesional sobre la reorganización de los tribunales y su impacto directo en la eficacia de la tutela judicial.

Inauguración de las Jornadas de Comisión de Derecho Privado y Derecho Penal en Alcázar de San Juan. JCCM

Durante dos días, la ciudad acoge mesas de trabajo, ponencias especializadas y debates jurídicos en los que se abordan cuestiones de máxima actualidad como el ciberfraude, la crisis de la vivienda, los desahucios, la multirreincidencia delictiva, la violencia de género o la protección de menores.

Intercambio de experiencias

El programa académico y profesional del encuentro incluye intervenciones de magistradas y magistrados de diferentes instancias judiciales, así como de profesionales vinculados al Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia.

Las sesiones están diseñadas para favorecer el intercambio de experiencias entre operadores jurídicos y analizar cómo la reforma de los tribunales de instancia puede mejorar la respuesta del sistema judicial ante las demandas sociales.

Entre los temas más destacados figura el impacto del ciberfraude en la ciudadanía, el incremento de conflictos relacionados con el acceso a la vivienda o la gestión de situaciones de vulnerabilidad social. También se abordan los desafíos en materia de violencia de género y la necesidad de reforzar la protección jurídica de los menores en procedimientos judiciales complejos.

Las jornadas ponen el foco en la importancia de una justicia más cercana, eficiente y adaptada a las nuevas realidades sociales, en un momento en el que la digitalización y la evolución de los delitos plantean nuevos retos a los tribunales.

El acto de inauguración ha estado presidido por la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto a la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, y el portavoz nacional de la organización convocante, Edmundo Rodríguez.

También han asistido al acto el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, así como los representantes municipales Javier Ortega y Cristina Perea, reforzando así el respaldo institucional a unas jornadas que pretenden consolidarse como espacio de referencia en el ámbito jurídico nacional.

Mejora judicial

Durante su intervención, Rosa Melchor ha agradecido a la organización haber elegido Alcázar de San Juan como sede del encuentro, subrayando la importancia de que ciudades medias puedan acoger debates de relevancia nacional.

La alcaldesa ha destacado que este tipo de iniciativas permiten acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la justicia y contribuyen a reforzar el valor de las instituciones democráticas mediante el diálogo, la formación continua y el intercambio de conocimiento.

Asimismo, Melchor ha puesto en valor el impacto positivo de estos encuentros en la mejora de los servicios públicos, al facilitar la colaboración entre profesionales del ámbito judicial y favorecer una mayor comprensión de las necesidades sociales que llegan a los tribunales. La regidora ha reiterado la voluntad del municipio de seguir acogiendo actividades vinculadas al conocimiento, la reflexión institucional y el fortalecimiento democrático.

Por su parte, Esther Padilla ha subrayado que la justicia es "la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía" y ha defendido la importancia de encuentros como este para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.

La portavoz del Ejecutivo regional ha destacado que los temas abordados en el programa están directamente relacionados con la vida cotidiana de las personas, como el fraude, la vivienda o los desahucios.

Inauguración de las Jornadas de Comisión de Derecho Privado y Derecho Penal en Alcázar de San Juan. JCCM

Padilla también ha realizado un llamamiento a la responsabilidad colectiva para preservar la confianza en las instituciones judiciales, advirtiendo de que el deterioro de la imagen de la justicia puede debilitar el sistema democrático.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de "defender, respetar y hacer respetar al sistema judicial", reclamando responsabilidad política, institucional y ciudadana.

La consejera ha añadido que no se debe contribuir al desprestigio del sistema judicial en función de intereses coyunturales, recordando que el modelo democrático actual se sustenta en la Constitución y en el respeto a las instituciones.

Reforma judicial

Desde la organización, Edmundo Rodríguez ha agradecido el respaldo institucional recibido y ha destacado la importancia de poder reunir a profesionales de todo el país para reflexionar sobre una reforma judicial que ha calificado de "muy importante".

Según ha explicado, la implantación de los nuevos tribunales de instancia supone un cambio estructural en la organización de la justicia que puede mejorar la eficacia del sistema y la garantía de los derechos de la ciudadanía. Rodríguez ha defendido que este modelo puede contribuir a una justicia más ágil y accesible, permitiendo que los ciudadanos hagan valer sus derechos de forma más efectiva.