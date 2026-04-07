Ciudad Real cierra una Semana Santa de récord con hoteles llenos y el triple de visitantes internacionales que en 2023

La Semana Santa de Ciudad Real ha vuelto a confirmar su tirón turístico con cifras al alza y una ciudad llena en los días clave. El Ayuntamiento ha hecho este martes un balance "más que positivo" de la celebración, marcada por el incremento de visitantes y la alta ocupación hotelera.

Además, según los datos facilitados por el Consistorio, la Oficina Municipal de Turismo ha atendido 3.140 consultas, frente a las 2.668 del pasado año, lo que supone un incremento del 18 %.

También han crecido con fuerza los visitantes internacionales, que se han triplicado respecto a 2023 —año de comienzo del mandato del alcalde Paco Cañizares—, con presencia destacada de turistas alemanes, franceses, italianos, suizos y portugueses.

Cristina Galán, concejal de Turismo de Castilla-La Mancha.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha asegurado durante una rueda de prensa que "el balance no puede ser más positivo porque ha crecido el turismo y hemos visto las calles llenas".

La ocupación hotelera ha sido otro de los indicadores clave. A falta de datos definitivos, los establecimientos han registrado niveles de entre el 80 % y el 90 %, alcanzando cifras cercanas al lleno en algunos de los días principales de la Semana Santa.

Entre las novedades de esta edición, Galán ha destacado el sistema de seguimiento de procesiones por GPS, que ha registrado cerca de 50.000 consultas.

También han tenido una elevada respuesta las retransmisiones en directo de la televisión municipal, con más de 46.000 visualizaciones en su canal de YouTube, a las que se suman los espectadores del canal TDT.

Fiesta de Interés Turístico Nacional

En el año en el que se cumple el vigésimo aniversario de la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la capital ha registrado además una alta participación en las actividades organizadas.

La edil ha reafirmado el compromiso consistorial con las hermandades y cofradías para seguir impulsando la Semana Santa de Ciudad Real y ha señalado que "para el Ayuntamiento es un orgullo ser parte activa" en el mantenimiento de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.