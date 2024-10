Se busca en un pueblo de Ciudad Real al ganador de un buen pellizco en el sorteo de la Bonoloto

La Bonoloto de este jueves ha dejado un buen pellizco en Almadén (Ciudad Real). Allí se ha sellado uno de los tres boletos de segunda categoría del sorteo y que deja un premio de 58.341 euros.

Sin acertantes de primera categoría, los tres afortunados tienen cinco de los seis números correspondientes a la combinación ganadora además del complementario.

El afortunado almadanense acudió a la administración número 1 'El Capricho', situada en la calle Sacerdote Ángel Muñoz de Almadén, para consignar el boleto. Su propietaria, María José Yun, mostraba su satisfacción en unas declaraciones a la agencia Efe en las que explicaba que este premio llega en un momento "caliente". puesto que "tanto en los últimos meses como en los primeros del año repartimos muchos premios históricamente".

Sobre la identidad del agraciado, Yun confirmaba que "todavía no ha aparecido por la administración" por lo que emplazaba a quienes hubiesen jugado en este sorteo a comprobar sus boletos. "Es habitual que los jugadores no comprueben sus números hasta que no vuelven por la Administración", ha admitido.

La Bonoloto no registra un acertante de primera categoría desde el 16 de octubre, por lo que este sábado acumula un jugoso bote de 4,3 millones de euros.