La Junta critica el acuerdo de confidencialidad de Gobierno y aeropuerto de Ciudad Real: "Es un asunto público"

Continúa la polémica en torno a la supuesta intención del Gobierno de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro para albergar inmigrantes. Este viernes, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha expresado que "llama la atención que se esté hablando de un compromiso de confidencialidad entre empresa y Gobierno sobre un asunto público, como es la generación de una infraestructura en un territorio".

Desde la celebración de unas jornadas en el Monasterio de Uclés (Cuenca), ha indicado que espera que la Conferencia de Presidentes trate como asunto de Estado la llegada de inmigrantes y el asunto del aeropuerto de Ciudad Real "acabe siendo un mal sueño".

"Es un tema que ha empezado con muy mal pie. Las formas han sido las opuestas a las que se deben emplear al plantear cualquier proyecto", ha expresado.

Asimismo, ha confirmado que han pedido explicaciones a la Secretaría de Estado y han intercambiado conversaciones con la Delegación del Gobierno, pero hasta ahora "no se han ofrecido respuestas".

Para Martínez Guijarro, es necesario que el asunto se debata en la Conferencia de Presidentes y se busque una respuesta "coordinada, hablada y dialogada", que no "resulte impuesta por ninguna de las partes". Una respuesta "no solo nacional, sino europea", ya que la mayoría de las personas que llegan a España no lo hacen como destino final, sino como punto de tránsito hacia otros países".

"Espero que el Gobierno de España recapacite y se imponga la cordura para buscar una solución entre todos a un problema que afecta al país y a toda la Unión Europea. No se puede tomar una decisión que afecta de manera tan importante a un territorio sin hablar con él y con las entidades que lo están gestionando", ha sentenciado.

El aeropuerto pide contenedores

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, pese a las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicando que la opción de instalar un centro para albergar inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real "está en una fase inicial y la decisión no está tomada", un documento al que tuvo acceso Europa Press lleva a pensar lo contrario.

El aeropuerto se habría dirigido al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Ciudad Real para solicitar presupuesto de cara a lo que denomina "un proyecto grande", que arrancaría "en dos o tres semanas como mucho". En la misiva solicitan ocho contenedores de residuos orgánicos, seis más azules y otros seis amarillos para sus instalaciones.

Cabe recordar que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ya anunció que un centro de estas características "contraviene la legislación", ya que el Proyecto de Singular Interés (PSI) con el que se aprobó la construcción de la infraestructura aeroportuaria "permite unas cosas y prohíbe otras".

Boicot de los empresarios

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha hecho un llamamiento a los empresarios de la provincia para hacer un boicot al proyecto. En concreto, ha instado a las empresas a no prestar servicios al aeropuerto si con ellos van a contribuir a la construcción del centro de acogida de migrantes.

"Si fuera yo, a título personal y como empresario, no lo haría. Primero, por principios, y segundo porque no me parece ético lo que se plantea allí hacer", ha asegurado.