La Cámara de Comercio llama a las empresas a boicotear el centro de inmigrantes del aeropuerto de Ciudad Real

El rechazo a que el aeropuerto de Ciudad Real pueda convertirse en un centro de acogida de inmigrantes es generalizado tanto en la provincia como en Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno ya ha advertido formalmente de que la legislación regional no permite el uso de dicha infraestructura para tal fin.

Aunque la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el proyecto se encuentra en una fase "absolutamente inicial" y que todavía "no hay una decisión tomada", la simple posibilidad de que los hangares del aeropuerto se habiliten para alojar a parte de los migrantes que lleguen a España de forma irregular ha indignado tanto a los municipios de la zona como al propio Gobierno regional, que ya han mostrado abiertamente su oposición y han afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no les haya consultado ni informado.

Unas críticas a las que este jueves se ha sumado el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, que ha llamado a los empresarios de la provincia al boicot. Durante la inauguración del XIII Foro de Emprendimiento celebrado en la capital manchega, ha instado a las empresas a no prestar servicios al aeropuerto si con ellos van a contribuir a la construcción del centro de acogida de migrantes.

"Si fuera yo, a título personal y como empresario, no lo haría. Primero, por principios, y segundo porque no me parece ético lo que se plantea allí hacer", ha asegurado Ruiz, según recoge la agencia de noticias Europa Press.

Campo de concentración

Hay que recordar que el alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, ha calificado el proyecto del Gobierno como un "campo de concentración", mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por qué plantea un "centro Meloni" en plena Mancha cuando critica los planes de la presidenta italiana para trasladar a migrantes desde su país hasta Albania.

A este respecto, en una entrevista concedida a TVE, la ministra Elma Saiz ha asegurado que el modelo migratorio del Gobierno de España es "antagonista" con el d Meloni. Así, aunque ha insistido en que no está decidido que el aeropuerto de Ciudad Real vaya a acoger finalmente un Centro de Acogida de Emergencias, ha garantizado que, en todo caso, sería para "estancias cortas" y "en régimen abierto", además de contar con todos los "requisitos de habitabilidad que se tienen que cumplir, también con servicios como luz y agua".

Saiz ha preferido, sin embargo, no responder si le parece una medida positiva llevar a los inmigrantes que llegan de forma irregular a las zonas más despobladas de España, como sería el caso del aeropuerto de Ciudad Real, una infraestructura aislada cuyos núcleos de población más cercanos se encuentran a varios kilómetros.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, igualmente, ha señalado que "muchos empresarios" le han trasladado su preocupación por este proyecto, a la vez que ha indicado que a otros muchos el propio aeropuerto les ha pedido presupuesto para prestar servicios en la instalación ante la inminente construcción de este centro.