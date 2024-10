El aeropuerto de Ciudad Real se niega a dar explicaciones mientras pide contenedores y seguridad con urgencia

Pese a las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicando que la opción de instalar un centro para albergar inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real "está en una fase inicial y la decisión no está tomada", Europa Press ha tenido acceso a un documento que lleva a pensar lo contrario.

Según la agencia de noticias, el aeropuerto se ha dirigido al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Ciudad Real para solicitar presupuesto de cara a lo que denomina "un proyecto grande", que arrancaría "en dos o tres semanas como mucho".

Firmada por el responsable de Administración de Ciudad Real International Airport (CRIA), a través de la misiva solicita ocho contenedores de residuos orgánicos, seis más azules y otros seis amarillos para sus instalaciones.

Asimismo, fuentes cercanas a las organizaciones sociales de Ciudad Real han expresado que se ha solicitado servicio de Seguridad Privada y de mantenimiento y se habría llegado a pedir hasta un centenar de trabajadores.

Acuerdo de confidencialidad

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha desvelado que el aeropuerto tiene un acuerdo de confidencialidad con el Gobierno.

Desde el Foro de Emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, ha explicado que la Consejería se ha puesto en contacto "con el aeropuerto y la gerencia", pero la empresa "no puede trasladar nada" acerca de sus planes.

"Este lunes nos puso sobre la mesa el acuerdo de confidencialidad con el Gobierno. Le exigimos que cualquier decisión se comunicara a quien somos competentes en la materia. Y eso no ha ocurrido", ha lamentado.

Cabe recordar que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ya anunció que un centro de estas características "contraviene la legislación", ya que el Proyecto de Singular Interés (PSI) con el que se aprobó la construcción de la infraestructura aeroportuaria "permite unas cosas y prohíbe otras".

Boicot de los empresarios

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, en el mismo acto, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha llamado a los empresarios de la provincia al boicot del proyecto. En concreto, ha instado a las empresas a no prestar servicios al aeropuerto si con ellos van a contribuir a la construcción del centro de acogida de migrantes.

"Si fuera yo, a título personal y como empresario, no lo haría. Primero, por principios, y segundo porque no me parece ético lo que se plantea allí hacer", ha asegurado.

Cabe recordar que el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, calificó la iniciativa como "un campo de concentración", a la vez que Emiliano García-Page cuestionó al Ejecutivo central por qué plantea un "centro Meloni" en plena Mancha cuando critica los planes de la primera ministra italiana para trasladar a migrantes desde su país hasta Albania.