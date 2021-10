La ministra Isabel Rodríguez vuelve a Ciudad Real entre pitos y abucheos: "No podemos seguir así"

Un grupo formado por una quincena de personas ha recibido y despedido este viernes con abucheos y pitos a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez, en Calzada de Calatrava, donde ha asistido al estreno mundial de "Madres Paralelas", la última película del director Pedro Almodóvar, natural de la localidad manchega.

Protesta frente a la ministra Isabel Rodríguez en Calzada de Calatrava

En la minoritaria convocatoria de protesta, impulsada horas antes de forma particular a través de WhatsApp, han participado ciudadanos relacionados con la caza, la agricultura, la ganadería y el mundo rural que desaprueban las últimas decisiones del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos, entre ellas la de impulsar una futura ley de protección de los animales que obligue a esterilizar a los animales de compañía cuando convivan ejemplares de distinto sexo o la de no incorporar a los toros entre los espectáculos a subvencionar con el bono cultural de 400 euros que Pedro Sánchez ha anunciado para los jóvenes de 18 años de edad.

En las pancartas que portaban el pequeño grupo de manifestantes, que fue vigilado de cerca por varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Calzada, podía leerse "los toros también son cultura", "los perros no se castran" o "la agricultura fija población en el medio rural". También se escucharon gritos de "¡Viva España!".

Ataque al medio rural

Según afirmaba uno de los participantes en la protesta, que se desarrolló sin incidentes en las inmediaciones del centro cultural donde se estrenaba la película de Almodóvar, reivindicaban "que el Gobierno deje de atacar a los cazadores, a la agricultura, al medio rural y a las costumbres de España".

"Que quede claro que no tenemos ningún color político, pero no podemos seguir así porque estamos gobernados por gente que no tiene ni idea. Es un despropósito", finalizaba.

Sigue los temas que te interesan