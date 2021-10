Movimientos en el equipo de García-Page para conseguir que sea entrevistado por Ibai Llanos

Sin duda alguna, el streamer vasco Ibai Llanos es uno de los hombres del momento en España. Con más de ocho millones de seguidores en la plataforma de transmisión en directo Twitch, el joven narrador y presentador de eSports ha conseguido gracias a su simpatía, humildad y sensatez colocarse entre los personajes más conocidos y queridos entre la juventud española y latinoamericana.

La sección de entrevistas de Ibai, bajo el título "Charlando tranquilamente", es ya todo un referente de las redes sociales por su tono desenfadado y por el alto nivel de popularidad de los personajes que pasan por su canal. Su éxito es tal que en los últimos meses han pasado por allí futbolistas como Leo Messi, Piqué o Sergio Ramos y a exitosos cantantes como Aitana, Rauw Alejandro o Tini Stoessel.

Hoy por hoy, no hay famoso que no quiera compartir pantalla con Ibai Llanos, que todavía no se ha estrenado con ningún político. ¿Podría ser el presidente de Castilla-La Mancha el primero en charlar tranquilamente con el streamer? Por el momento nada hacer presagiar que así vaya a ser, pero lo cierto es que el equipo de Emiliano García-Page ya se ha puesto en marcha para conseguirlo.

Todo comenzó este viernes, cuando una cuenta de Twitter que parodia a Ibai desde Campo de Criptana (Ciudad Real) anunció que esa misma noche García-Page iba a ser el protagonista de "Charlando tranquilamente". Lo hizo, incluso, subiendo un cartel anunciador calcado a los que utiliza habitualmente en su perfil oficial el streamer vasco para promocionar sus entrevistas.

Pese a que los tuiteros sabían que todo se trataba de una broma, a muchos de ellos la idea de que García-Page fuese el siguiente invitado de Ibai Llanos les conquistó al instante. Incluso, Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha respondió con un contundente: "Decimos sí".

Pero la cosa no quedó ahí, el consejero de Fomento del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, que es el más joven entre los que forman parte del Ejecutivo regional, recogió el guante iniciando una campaña para que la entrevista de Ibai a Emiliano se convierta en realidad.

Lo hizo con un tuit que incluye el hashtag '#IbaiHazlo' y en el que cita a los dos protagonistas de esta historia por escribir (o stremear, en este caso) para que se den por aludidos: "Desde el equipo de Emiliano García-Page nos podemos poner de acuerdo con Ibai Llanos y hacer que sea una realidad". La maquinaria ya está en marcha.

