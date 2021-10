El mensaje de Ibai Llanos a los padres tras la caída de WhatsApp e Instagram

El mundo entero se paró esta misma semana, después de que Facebook, Instagram y WhatsApp se cayeran durante varias horas en todo el globo. Un suceso que ha dado mucho que hablar en España, y frente al torrente de comentarios que han aparecido, Ibai Llanos tiene algo que decir.

En Instagram, Ibai ha lanzado un mensaje después de lo ocurrido con Instagram y WhatsApp. En el pequeño clip que ha subido, Ibai habla sobre un comentario muy repetido en la caída de WhatsApp; que antes, cuando los adultos éramos niños, no teníamos Instagram o WhatsApp y éramos felices.

El mensaje de Ibai es simple: este argumento no se sostiene porque sencillamente no había otra cosa a la que agarrarse en aquella época. Y asegura que si en aquellos años hubiéramos tenido acceso a las redes de hoy en día, la situación hubiera sido prácticamente igual.

Ibai, frente a los comentarios

Dicho clip ha sido subido por Ibai en su cuenta de Instagram. Supera ya el millón de reproducciones, y está acompañado de un escueto texto: "pasádselo a vuestros padres". Este es el mensaje íntegro del vídeo de Ibai:

"Todos los padres y madres que dicen... yo en tu época no utilizaba nada. Y éramos felices. No te jode; ¡porque no lo tenías! Llegas a tener Tinder, WhatsApp, Instagram y Twitter y tú con 20 años estás [hace un gesto con los dedos como si jugara en una pantalla]".

No, es que jugamos con una pelota y una peonza. Hombre ¡no te queda otra! ¿Qué cojones vas a hacer en 1970? Pues con una peonza y una pelota", asegura Ibai. "Llegas a tener Tinder en los 90 ¡y la que lía tu padre! Mira, mira... ni te lo digo. [Se santigua]".

Antes no era mejor

Y es que la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook sirvió para que muchos usuarios incidieran en la dependencia de la sociedad de hoy en día en las redes sociales que todos los días usamos. No obstante, Ibai deja bien claro el mensaje: que esta es una falacia y que si nuestros padres hubieran tenido acceso a nuestra tecnología, la situación hubiera sido muy parecida.

La caída de WhatsApp y de Instagram duró varias horas y provocó un éxodo de usuarios que fueron tanto a Twitter como a Telegram. Varias horas después y con mucha urgencia, Facebook consiguió arreglar los problemas que habían dejado inutilizados sus servicios.

