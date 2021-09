Ibai Llanos, baneado en Twitch: nuevo castigo al streamer español

Si vives en España, es prácticamente imposible que no conozcas a Ibai Llanos, uno de los streamers más grandes del país en Twitch. Aún teniendo un contenido muy family-friendly, el creador de contenido ha tenido varios problemas con expulsiones de Twitch debido a situaciones desafortunadas. Ahora, le ha vuelto a pasar... por cuarta vez.

Ibai ha vuelto a ser baneado de Twitch, aunque no de forma indefinida. Concretamente, por 24 horas. El motivo es muy sencillo; en uno de sus directos, reaccionando a uno de sus tuits, Ibai se encontró con un tuit respondiendo al suyo que incluía un pene masculino sin censurar.

Twitch tiene una política muy dura respecto a la exposición de desnudos y/o genitales en directo, y por ello Ibai se ha llevado su cuarto baneo en la plataforma. Por supuesto, Llanos ha expresado su disconformidad con el asunto, ya que la aparición de dicha imagen no fue en absoluto intencional.

Ibai, baneado otra vez

El suceso tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. Ibai, en sus directos, suele reaccionar a la amplia repercusión que tiene en redes sociales, asombrando a sus espectadores con las cifras que consiguen sus tuits en Twitter. Reaccionó a la repercusión de uno que puso, anunciando un directo especial en la serie en la que participa con Auronplay, Tortillaland.

Al meterse en ese directo, vio como una de las respuestas a su tuit incluía un pene masculino. Aunque Ibai se apresuró a quitarlo del stream, pocas horas después Twitch le anunció que iba a sufrir la expulsión que ha tenido lugar hace escasas horas. Hoy, se ha hecho efectiva.

Posteriormente, Ibai comunicó esta situación a sus seguidores. Pese a las buenas palabras que usualmente Ibai tiene con Twitch, el creador de contenido ha echado en cara a la plataforma esta decisión pese a que, según él, ha llevado a cabo las pautas a seguir en caso de que aparezcan genitales en un directo. Todo ello, recordando el hecho de que la aparición de dicha imagen no fue intencional.

Descontento de Ibai

"Estoy hasta los putísimos cojones de Twitch. Esto al final no deja de ser una tontería, de un baneo de un día, pero es el cuarto baneo que me como por un pene o por un culo. [...] Obviamente para mí esto es una tontería [...] pero sí que es cierto que lo baneos, a veces, en vez de ser de un día son de 3 días, y en vez de 3 días, de una semana", lamenta Ibai en otro de sus directos.

"Yo, sinceramente, no entiendo como una plataforma multimillonaria que es [...] te pueden banear por un pene que no has puesto tú en tu directo. Y que además, seguí los protocolos. Da igual que seas Auron, que seas Ibai, o un streamer de 3 seguidores. Por esa parte me parece bien por parte de Twitch [...] pero es que también da igual que borres todo", explica Ibai en uno de sus directos.

Como dice el propio Llanos, esta no es ni mucho menos la primera vez que recibe una expulsión. Anteriormente, un rapero que apareció en su directo enseñó su trasero en vivo, ocasionándole otra expulsión. Y este es un problema, como explica Llanos, que asola a la comunidad; la aparición de esta clase de imágenes que los mismos espectadores cuelgan en directos o en el chat para intentar forzar estos baneos.

