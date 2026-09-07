Raúl Cimas reivindica el legado de 'La Hora Chanante' como pregonero de "la mejor feria de la galaxia" en Albacete

Raúl Cimas durante el pregón de la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Raúl Cimas ha reivindicado el legado de 'La Hora Chanante', el mítico programa de humor donde se dio a conocer junto a otros cómicos manchegos como Ernesto Sevilla o Joaquín Reyes, durante el pregón que ha protagonizado este miércoles en el balcón del Museo Municipal de Albacete como antesala de "la mejor feria de la galaxia".

El albaceteño, que ha agradecido en su intervención a "todos los que han tenido algo que ver" en ser merecedor del privilegio de ser pregonero, ha regado su intervención con chascarrillos y su habitual retranca.

Por ejemplo, ha recordado que el tardeo fue un invento albaceteño que consiste en algo así como "juntar las cañas con la cena".

Respecto a la Feria, la ha situado como "un reflejo de la ciudad" con los "molinos" y un paseo donde se sitúan las atracciones o "cacharritos" como se les conoce en Albacete.

Mientras, al otro lado se sitúa "el pincho de la Feria", el punto de encuentro en estos diez días de celebración que ha citado como "símbolo y envidia de la nación".

"En otras ciudades quedan en la Puerta del Sol, donde ni hay puerta ni hay sol. Aquí, el pincho es más práctico y está terminado, no como la Sagrada Familia", ha añadido.

Cimas ha continuado su intervención con un repaso del "urbanismo descriptivo" de la que ha citado como "la capital" de Castilla-La Mancha.

"Para hacer un polígono industrial, en Albacete se buscó un campo que fuera llano y se bautizó como Campollano", ha apuntado.

Por eso ha señalado que "aquí llamamos a las cosas por su nombre, sin subterfugios. Mira a los vecinos, que tienen las Casas Colgadas, ¿colgadas de dónde?", se ha preguntado en referencia a la ciudad de Cuenca. "No me jodas".

Pregón de la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

"Albacete está pensado al detalle y la Feria no tiene fisuras. Solo tenéis una misión: pasarlo de puta madre", ha pedido a los presentes. "En eso nadie nos va a dar lecciones. Alguno de vosotros lleváis entrenando todo el año".

Cimas ha cerrado su intervención con un "viva Albacete, vivan sus gentes, viva la Feria, viva la Virgen de los Llanos".

Agradecimiento del alcalde

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, se ha referido al pregonero como un "albaceteño de pro" y le ha agradecido su importante labor de embajador de Albacete y que haga "patria" de su ciudad allá por donde va.

Serrano ha felicitado a Raúl Cimas por su magnífico pregón y le ha entregado una navaja conmemorativa de este día tan especial para que recuerde siempre con cariño y orgullo el día en el que pregonó la Feria de Albacete, la de su ciudad natal.

Manuel Serrano ha destacado el orgullo que supone para la ciudad contar con grandes profesionales y personas que llevan el nombre de Albacete allá donde van, como el pregonero de este año, afirmando que "todos somos contingentes, pero Raúl Cimas es necesario para dar comienzo a la Feria con buen humor".