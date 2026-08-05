Albacete invertirá 6,8 millones hasta 2030 para conservar la N-301, la N-322, la N-430 y el resto de travesías de la ciudad

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha informado del nuevo contrato para la conservación de las travesías de la ciudad, cuyo expediente se someterá este viernes a la Comisión Informativa de Hacienda y Contratación. La nueva adjudicación permitirá mantener el servicio una vez que la actual contrata expire el próximo 2 de noviembre.

El Ayuntamiento invertirá 6,8 millones de euros en este servicio hasta 2030. La inversión asciende a 1,7 millones anuales, de los que el 60 % se destinará a labores de conservación y el 40 % a actuaciones de reposición. El ganador del contrato asumirá la prestación del servicio a partir de enero de 2027.

Según ha explicado Serrano, el contrato comprende los "trabajos y servicios necesarios para garantizar la vialidad invernal, la seguridad vial y un estado adecuado de los elementos constitutivos de la carretera que corresponda a las características de las travesías objeto del contrato", ha subrayado.

Las travesías afectadas se localizan en la N-301, la N-430, la N-322 y la CM-3203 (carretera de Las Peñas), además del enlace entre la N-430 y la N-322, las rotondas, el paso superior de la A-32 y el camino del cementerio municipal.

El contrato cubrirá actuaciones como la limpieza de vertidos accidentales de gasóleo u otras sustancias sobre la calzada, la retirada de objetos que supongan un peligro para la seguridad vial y la reposición de la señalización, el balizamiento y las defensas dañadas por accidentes de tráfico u otras causas.

También incluirá la retirada de aterramientos, desprendimientos, aguas o barros que invadan la plataforma de la carretera y provoquen un estrechamiento de la calzada, con independencia de su origen.

El servicio prestará asistencia en situaciones anómalas del tráfico, como averías o accidentes, colaborando tanto con las personas afectadas como con la Policía Local. Asimismo, incluirá actuaciones preventivas frente al hielo mediante la aplicación de fundentes sobre la calzada y la retirada de nieve con camiones equipados con cuchillas quitanieves.

Además, contemplará la reparación de baches y deformaciones que supongan un riesgo para la seguridad vial, con independencia de su origen, así como la reposición de pavimentos y firmes, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para hacer de Albacete un lugar "mejor, más seguro y accesible en el que vivir" a través de la pavimentación de las vías públicas municipales y su conservación.