El PP niega pactos con Page sobre la nueva Ley de Vivienda y exige a Nacho Hernando una rectificación: "Es falso"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha desmentido categóricamente las afirmaciones del consejero de Fomento regional, Nacho Hernando, quien aseguró que la Junta de Comunidades mantiene negociaciones "muy avanzadas" con PP y Vox para consensuar la Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda.

En un comunicado, los 'populares' niegan tajantemente cualquier diálogo formal con el Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page. "Tan solo se convocó una reunión el pasado 23 de septiembre. Es completamente falso que hayan puesto en marcha un proceso de negociación y que esté «muy avanzado»".

Por tanto, la dirección regional del Partido Popular ha exigido responsabilidades al responsable de Fomento: "Exigimos a Nacho Hernando que rectifique inmediatamente y deje de utilizar el nombre del Partido Popular para construir un aparente consenso que no existe.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando. Europa Press

A dicha cita del 23 de septiembre acudió el diputado autonómico Nacho Redondo en representación del Grupo Parlamentario Popular y con la obligación de "conocer una iniciativa legislativa que puede afectar directamente a miles de familias de Castilla-La Mancha", explican.

En el escrito marcan distancias entre un encuentro formal de trabajo y un simple trámite de información. "Una reunión informativa no es una negociación; escuchar una propuesta no significa aceptarla. En ningún momento se abrió una mesa de negociación. Es una falsedad política y una manipulación de lo ocurrido".

"Si el Ejecutivo de Page quisiera negociar, habría remitido la documentación con tiempo suficiente, habría convocado una mesa formal, habría fijado un calendario de trabajo, habría escuchado las propuestas de los grupos y habría renunciado a una tramitación urgente que limita el debate parlamentario", añaden.

Asimismo, han anunciado que preparan "una amplia batería de enmiendas" para "corregir, ampliar y mejorar" esta proposición de ley que, según el consejero, pretende facilitar el acceso a la vivienda, aumentar la oferta disponible y reducir los plazos administrativos.

Entre otras materias, el PP regional ha detallado que estas propuestas abordarán la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

En esta línea, los 'populares' han recordado que a finales de enero de 2025 ya presentaron en las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta integral de vivienda "con medidas fiscales, urbanísticas y administrativas que fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PSOE".

Lamentan la falta de iniciativa del Gobierno de Emiliano García-Page. "Intentan presentar ahora como urgente y pionera una actuación que llega casi doce años después de su llegada al poder y cuando la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los castellanomanchegos".

Por último, han puesto el foco en las polémicas que han rodeado al Gobierno autonómico las últimas semanas. "En apenas unos días ha pretendido ocultar la realidad fiscal de la región, ha ofrecido mensajes contradictorios sobre la financiación autonómica, ha tenido que responder a graves sospechas sobre la preparación de las pruebas PISA".

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Consejería de Fomento señalan a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que al informar sobre "negociaciones muy avanzadas" con PP y Vox no pretendían transmitir la idea de un pacto, ya que, de momento, "no lo hay".

Aun así, insisten en que "están buscando acuerdos con cada partido para responder a uno de los problemas que más preocupan a la sociedad" y añaden que si el PP anuncia enmiendas; van a examinarlas y, si mejoran el texto, "podrán incorporarse".

Finalmente, entienden que al Partido Popular le "incomode" hablar de acuerdos tras lo ocurrido con el Estatuto de Autonomía donde "presentaron una enmienda contraria a una parte de lo acordado por orden de Génova".