Comité Regional del PSOE celebrado este sábado en en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista de Toledo. PSOE CLM

"No nos vamos a callar": el PSOE de Castilla-La Mancha vuelve a plantar cara a Sánchez por la financiación autonómica

El Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha liderado por Emiliano García-Page ha aprobado este sábado en Toledo una resolución donde piden al Gobierno de España y a la dirección general del partido que abra una mesa de negociación para diseñar un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.

El segundo punto de la resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL dice lo siguiente: "Solicitar al gobierno de España que abra una nueva negociación en la que podamos acordar un nuevo modelo más redistributivo y equitativo conforme a lo aprobado en las resoluciones del 41º Congreso Federal del PSOE".

El siguiente apartado aprobado en dicho escrito insta a Ferraz a que "cree un grupo de trabajo entre todas las federaciones del PSOE" para acordar una posición común en esta materia. "Que se puede pactar de manera unida, como siempre había sido hasta ahora, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Cristina Maestre durante su comparecencia en el Comité Regional del PSOE en Toledo. PSOE CLM

La vicesecretaria general del partido en la región, Cristina Maestre, ha vuelto a dejar clara la oposición de los socialistas castellanomanchegos al modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno de España y sus socios parlamentarios.

"No nos vamos a callar", ha asegurado la vicesecretaria general del partido en la comunidad castellanomanchega durante la celebración del Comité Regional del PSOE en Toledo.

La dirigente ha calificado de "inaceptable" la propuesta y ha lamentado que las federaciones socialistas no hayan tenido la oportunidad de debatir el modelo directamente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Es duro decir esto entre compañeros de partido, pero no podemos enterarnos por un partido político que no es el PSOE", ha reprochado Maestre ante los medios de comunicación desplegados en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista.

Maestre ha criticado que el planteamiento actual daña los intereses de Castilla-La Mancha en favor de otros territorios. "Pasaríamos de ser la cuarta comunidad autónoma peor financiada a ser la peor de todas", ha alertado.

En esta línea, el Comité Regional presidido por García-Page aprobará este 26 de septiembre una resolución donde plasmarán su rechazo y exigirán una rectificación inmediata a Ferraz. "No estamos dispuestos a rendirnos, pedimos diálogo y por eso aprobaremos hoy esta resolución".

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha ha subrayado que la iniciativa pretende defender el principio de equidad distributiva entre todas las comunidades autónomas del país. "Pedimos una financiación progresiva, justa y solidaria", ha remarcado.

Maestre ha defendido que oponerse al modelo propuesto desde Moncloa no es una deslealtad al partido, sino precisamente defender los valores raíz del partido socialista. "¿Les podemos decir que es una bandera? Pues sí, es la bandera de la justicia social de la que los socialistas nos sentimos tan orgullosos".

El futuro de Page

Por otro lado, ha confesado que desde el partido están "deseando y esperando" que Emiliano García-Page anuncie "cuanto antes" que se va a presentar de nuevo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027.

Por el momento, García-Page no ha brindado ninguna pista. "Me imagino, conociéndole, que todavía queda un poquito", ha expresado. "Castilla-La Mancha quiere seguir teniendo un presidente valiente, comprometido y coherente como el que tenemos, que además da certidumbre a la región", ha añadido.

En este encuentro en Toledo, también abordarán una segunda resolución sobre políticas públicas de acceso a la vivienda. En esta materia ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno de García-Page. "Somos una de las regiones, por no decir la que más invierte en términos porcentuales de vivienda".

Ha concluido su intervención criticando la estrategia del Partido Popular de Castilla-La Mancha. "Nadie sabe cuál es su modelo, lo único que hacen es pegarse a la rueda de lo que les dicen arriba, en Madrid", ha sentenciado.