El Gobierno de Page ve "totalmente reprochable" el listado de periodistas de Interior: "No lo compartimos"

Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, en una fotografía de archivo. Javier Longobardo

El Gobierno de Page considera "totalmente reprochable" el listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, en el que figuran varios informadores castellanomanchegos como Esther Esteban, presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Esther Padilla, consejera portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, ha fijado posición este miércoles durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Lo ha hecho con una defensa expresa de la pluralidad y del respeto a los profesionales de la información, rechazando que sean clasificados en función de sus supuestas afinidades ideológicas.

"Los políticos tenemos que dedicarnos a hacer nuestro trabajo con seriedad, y responder a los periodistas independientemente de cómo piensen, a qué medio pertenezcan o cualquier otra característica", ha afirmado.

Respeto a la pluralidad

Padilla ha asegurado que esa es la forma de actuar del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha rechazado que las instituciones hagan lo contrario. "Nosotros entendemos que una de las normas más importantes de la democracia es el respeto a la pluralidad", ha señalado.

Y ha añadido que ese respeto "implica no catalogar a nadie, no clasificar a nadie ni por su forma de pensar, ni por su origen, ni por sus características, ni por pertenecer a uno u otro grupo".

La consejera ha extendido esta consideración a "periodistas y a todo el mundo" y ha calificado expresamente de "totalmente reprochable" la actuación de Interior.

"No compartimos en cualquier caso esta actuación", ha sentenciado.

El documento elaborado por Interior en 2024 recoge información sobre 280 periodistas y tertulianos, incluyendo referencias a sus trayectorias profesionales y comentarios sobre sus presuntas posiciones ideológicas.

Entre los profesionales incluidos aparecen cinco periodistas de EL ESPAÑOL, entre ellos Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL en Castilla-La Mancha.

La ficha de Esteban la define como de "ideología moderada" y señala que está "en contra de los independentismos y nacionalismos vascos y catalanes".

El listado también incluye a Fernando Garea, María Peral, Daniel Ramírez e Inma León.

⭕ Pedro Sánchez: "Me parece un documento muy poco apropiado. Es un documento interno de trabajo, hecho por Interior", sobre la existencia de un listado de periodistas.



📄 El documento incluye fichas de los periodistas por ideología, según publica El Confidencial.#Mañaneros9S pic.twitter.com/PnWRVOcCx4 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 9, 2026

El ministro Marlaska ha defendido que se trata de un "documento interno de trabajo" destinado a mejorar su comunicación con los medios, aunque el propio Pedro Sánchez ha reconocido este miércoles durante una entrevista concedida a TVE que su elaboración fue "muy poco apropiada y afortunada".