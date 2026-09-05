La postura de Page sobre financiación y Ceuta aviva la batalla política: el PSOE destaca su "coherencia" y el PP habla de "circo"

El PSOE y el PP de Castilla-La Mancha han vuelto a protagonizar este sábado un cruce de acusaciones en torno a la posición del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la financiación autonómica y la situación de Ceuta.

Los socialistas han defendido la "coherencia" de Page frente al Gobierno de España, mientras los 'populares' han cuestionado que sus palabras se traduzcan en hechos.

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado en Méntrida que Page mantiene una posición firme en defensa de una financiación justa para Castilla-La Mancha, después de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Gutiérrez ha contrapuesto esta actitud a la que, a su juicio, tendría el presidente regional del PP, Paco Núñez, si gobernase Castilla-La Mancha y Alberto Núñez Feijóo estuviese al frente del Gobierno de España. "Núñez tragaría con lo que le dijese Feijóo", ha afirmado.

El dirigente socialista ha defendido que "nadie" en Castilla-La Mancha duda de que Page antepone los intereses de la región "gobierne quien gobierne" en España. Para Gutiérrez, esta sería precisamente "la gran diferencia entre Page y Núñez".

El PSOE rechaza el modelo de financiación

En relación con la financiación autonómica, Gutiérrez ha calificado de "absolutamente injusto y absolutamente desigual" el modelo planteado por el Gobierno de España y ha asegurado que el Ejecutivo regional y el PSOE de Castilla-La Mancha mantendrán su rechazo.

El socialista ha señalado que la cuestión no reside únicamente en cuánto dinero recibe cada comunidad autónoma, sino en cómo se distribuyen los recursos y si el reparto responde a criterios de justicia y equidad.

En este sentido, ha asegurado que Castilla-La Mancha seguirá defendiendo un sistema basado en los principios de igualdad y justicia, también desde la perspectiva de los valores del PSOE.

El PP acusa a Page de "no hacer absolutamente nada"

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, su portavoz regional, Alejandra Hernández, ha respondido a Page durante unas declaraciones realizadas en Illescas, poniendo el foco en los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso.

Hernández ha afirmado que estos parlamentarios podrían permitir una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha reprochado al presidente regional que, "a la hora de la verdad", no haga "absolutamente nada".

La portavoz 'popular' también ha criticado la posición de Page respecto a la situación de Ceuta y ha asegurado que el presidente regional permaneció "completamente callado, de vacaciones" durante las semanas en las que se produjo la crisis.

Según Hernández, Page comenzó a pronunciarse sobre Ceuta tras regresar de vacaciones y lo hizo para situarse "en el foco mediático", pese a que, según su versión, anteriormente no había intervenido públicamente sobre la situación.

La dirigente del PP ha insistido en que los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha "siempre" votan junto a Pedro Sánchez y ha reclamado que, si Page realmente discrepa de las políticas del Ejecutivo central, los ponga "a disposición de España y de los españoles" para propiciar una moción de censura y unas nuevas elecciones.

"Lo que no puede ser es que hable mucho y que a la hora de la verdad no haga nada", ha reprochado.

Hernández también ha relacionado esta crítica con las concentraciones celebradas el pasado miércoles en distintos ayuntamientos de Castilla-La Mancha en apoyo a Ceuta. Según ha señalado, ni los socialistas ni García-Page participaron en ellas y ha acusado al presidente regional de seguir las "órdenes" de Pedro Sánchez.

Cruce de acusaciones por la financiación

La portavoz del PP-CLM también ha puesto en duda el rechazo expresado por Page al modelo de financiación autonómica. Hernández ha advertido de que "muchos nos tememos que sea un nuevo teatro de Emiliano García-Page" y ha insistido en que, a su juicio, "en política lo que valen son los hechos, no las palabras".

En esta línea, ha cuestionado que Page y su consejero de Hacienda manifiesten su desacuerdo con el Gobierno de España mientras los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha continúan votando junto al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por su parte, Gutiérrez ha centrado su respuesta en reivindicar la posición de Page como presidente de Castilla-La Mancha y ha asegurado que seguirá defendiendo los intereses de la región frente a cualquier Gobierno de España.

El dirigente socialista también ha acusado a Núñez de recurrir a "bulos" cada vez que considera que Page "acierta en el discurso", en referencia a sus declaraciones sobre Ceuta. A su juicio, al presidente regional del PP "parece que le molesta" que Page esté en sintonía con lo que piensa "la inmensa mayoría" de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

De este modo, la financiación autonómica y la situación de Ceuta han vuelto a enfrentar a los dos principales partidos de Castilla-La Mancha, con el papel de Page como principal foco de la disputa política regional.

Creo que este enfoque funciona bien porque no convierte la pieza en una simple reproducción de comunicados: plantea el conflicto político desde el principio y deja claras las posiciones de ambos partidos.