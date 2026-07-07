Núñez acusa a Page de simular un "falso enfrentamiento" con Sánchez que beneficia a ambos: "Acabaremos con ese modelo"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por un cambio de modelo político en España y en Castilla-La Mancha que salga del "falso y cínico" conflicto entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez que "nada aporta" a la región y al país.

Según Núñez, este supuesto "enfrentamiento" no ha supuesto que los diputados de Page hayan retirado su apoyo a Sánchez en el Congreso, se haya conseguido una mejor financiación, más infraestructuras, más agua o más inversiones.

El impostado conflicto, según el PP regional, "está diseñado para que Sánchez y Page permanezcan en el poder y por eso vamos a acabar con ese modelo", para dar paso a un nuevo Gobierno del PP en Castilla-La Mancha y en España que "recupere la decencia, el liderazgo, la honradez y el trabajo".

El presidente regional del PP ha lamentado que los españoles sufran un Gobierno "que da vergüenza" y que está "asolado por la corrupción" con un presidente que tiene a su mujer y a su hermano imputados, así como a sus dos últimos secretarios de Organización en la cárcel o al expresidente e ideólogo del actual Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado.

Por ello, Núñez ha incidido en que ese gobierno tiene que acabar "ya y dejar paso", ya que es urgente una convocatoria electoral para que los españoles "puedan hablar" y lleven a Alberto Núñez Feijóo al Gobierno central.

Además, ha señalado que el Gobierno de Sánchez da "vergüenza" por los casos de corrupción y por la nefasta gestión realizada. Según el jefe de la oposición regional, solo piensa "en su interés particular".

El PP regional ha lamentado que el Ejecutivo central "no está acometiendo reformas" para los principales problemas del país como el acceso a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la agricultura y la ganadería, el agua o las infraestructuras.

La realidad regional

Según Núñez, hay un Gobierno socialista "que está absolutamente agotado, acabado y que no aporta nada al conjunto de los españoles" y, ante esto, la comunidad autónoma "no es ajena".

El Ejecutivo que preside Page "no ha construido ni un solo kilómetro de autovías en estos años, no ha apostado por los desarrollos industriales y no ha sido capaz de gestionar la sanidad o la educación".

Núñez se ha referido al reciente informe publicado por la EAPN que dice que el 43,4 % de los menores de 18 años en Castilla-La Mancha viven en el umbral de la pobreza, que 212.000 castellanomanchegos viven en carencia material severa o que uno de cada tres ciudadanos de la región vive en exclusión social.

"Con estos datos, si yo fuera presidente, se me caería la cara de vergüenza y me hubiera marchado", ha destacado.