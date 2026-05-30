El PP de Castilla-La Mancha pregunta al PSOE de Page si "de verdad" es una "buena noticia que la UCO entre en Ferraz"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado la "absoluta falta de respeto" del PSOE de Castilla-La Mancha hacia los ciudadanos después de que dirigentes socialistas hayan optado por "la burla y la sonrisa" en "una de las semanas más graves que recuerda la democracia española" por los escándalos que afectan al PSOE.

Hernández ha lamentado que "mientras toda España contempla atónita cómo la Guardia Civil ha tenido que personarse en la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación, mientras continúan las investigaciones judiciales que afectan a dirigentes y exdirigentes socialistas".

En los últimos días, el cerco judicial se ha estrechado sobre José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente del Gobierno "se encuentra en el centro de una enorme polémica judicial y política, pero el PSOE de Castilla-La Mancha prefiere decir que estamos ante una semana de buenas noticias".

Se trata, según Hernández, de un comportamiento "indecente" que demuestra "hasta qué punto" los socialistas de Castilla-La Mancha han perdido "completamente el contacto con la realidad".

"¿De verdad creen que los españoles consideran una buena noticia que la UCO entre en Ferraz? ¿Creen que es una buena noticia que el PSOE esté rodeado permanentemente de corrupción, investigaciones y escándalos?", ha preguntado.

La dirigente del principal partido de la oposición en la región ha criticado las palabras de la socialista Tita García Élez y ha asegurado que “resulta indignante contemplar cómo algunos dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha se ríen mientras millones de españoles observan con preocupación el deterioro institucional y los continuos escándalos que rodean a este partido".

“¿De qué se ríen? ¿De la entrada de la Guardia Civil en la sede de su partido? ¿De las investigaciones judiciales? ¿De los españoles que exigen explicaciones? ¿O de los castellanomanchegos que llevan años escuchando a Page fingir que no tiene nada que ver con el PSOE de Sánchez mientras sigue sosteniéndolo con sus votos y con su estructura política?”, ha añadido.

Hernández ha incidido en que "cada día que pasa queda más claro que Emiliano García-Page representa la mayor operación de hipocresía política de España", ya que "critica en los medios lo mismo que su partido defiende en las instituciones".

Piden explicaciones al PSOE de Page

La portavoz del PP en la región ha asegurado que Castilla-La Mancha "merece dirigentes que respeten a los ciudadanos y que comprendan la gravedad de lo que está ocurriendo", y ha lamentado que el PSOE regional haya optado por "la frivolidad y la propaganda" en lugar de exigir transparencia y responsabilidades.

"Cuando la actualidad política está marcada por registros, investigaciones, imputaciones, escándalos y sospechas que afectan al PSOE, lo mínimo exigible es respeto. Reírse de la gente en estas circunstancias demuestra hasta qué punto algunos han perdido el contacto con la realidad".

Por ello, ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha que abandone "la frivolidad y la arrogancia" y que empiece a dar explicaciones a los ciudadanos "en lugar de seguir actuando como si nada estuviera pasando mientras su partido atraviesa una de las mayores crisis de credibilidad de su historia".