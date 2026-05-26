El Gobierno de España otorga la Gran Cruz de Carlos III a Jesús Fuentes Lázaro, expresidente de Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha entre diciembre de 1982 y mayo de 1983 que fallecía este mes de febrero a los 79 años a causa de un cáncer.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ha considerado que se trata de "un reconocimiento a su compromiso con Castilla-La Mancha y con los valores de igualdad, progreso y tolerancia que forjaron nuestra democracia".

"Jesús fue siempre un socialista comprometido con la democracia, la libertad y el trabajo por el bien común", de ahí que haya defendido que "hoy reconocemos a un referente del socialismo en Toledo y en nuestra comunidad autónoma, a un verdadero ejemplo de servidor público y, para muchos de nosotros, a un gran amigo" cuyo legado "nos acompañará siempre".

Fuentes Lázaro, que hasta su fallecimiento escribía cada martes la columna Capilla Sixtina en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, está considerada una figura esencial en la historia política y social de Castilla-La Mancha.

Profesor de literatura y político comprometido, sentó las bases para la construcción de la región hace cuatro décadas. Además, su vocación de servicio público se extendió a todos los niveles de la administración, desde concejal del Ayuntamiento de Toledo entre 1987 y 1991 como portavoz del Grupo Municipal Socialista, hasta diputado nacional y senador.

Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

Este galardón se une al anunciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Medalla de Oro de la comunidad autónoma que se le impondrá este 31 de mayo durante el acto del Día de la Región.

"Su legado permanece unido a la Castilla-La Mancha moderna y consciente de su identidad que contribuyó a levantar", resaltaba la consejera portavoz, Esther Padilla, el día que anunció que Fuentes Lázaro recibiría este galardón a título póstumo junto a la periodista Sara Carbonero y al exfutbolista Fernando Morientes.