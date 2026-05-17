El PP acusa a Maestre de "no desmarcarse" de la carta para no prorrogar la Directiva Marco del Agua: "No ha rectificado"

El diputado del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "no se ponga de perfil ante la intención del PSOE de cerrar miles de pozos en la comunidad".

El 'popular' ha mostrado la carta en la que "solicitan la aplicación sin prórroga de la Directiva Marco del Agua", asegurando que se trata de una misiva "firmada por el portavoz del Medio Ambiente del PSOE en el Parlamento Europeo en nombre de su grupo y de la eurodiputada y portavoz socialista en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre".

"Tras las 24 horas que dimos de plazo a Maestre para una rectificación con otra carta desmarcándose de la de su portavoz en el Parlamento Europeo, no han hecho nada desde el PSOE de Castilla-La Mancha. Entendemos que respaldan en todos sus términos sus consecuencias", ha afirmado

Asimismo, ha reiterado que la medida que los socialistas solicitan "puede suponer el adelanto del cierre de pozos de miles de pozos de agricultores de la región y el desmantelamiento de la agricultura en localidades como Villarrobledo, Tomelloso o Alcázar de San Juan".

"El PSOE respalda que no se produzca la moratoria de la Directiva Marco del Agua. Han podido rectificar y no lo han hecho. Es una situación que compromete a Page. Si callan y otorgan serán cómplices del daño que se puede producir a nuestra región", ha afirmado, a la vez que ha criticado a Page por "utilizar siempre el agua para enfrentar y dividir".

"Todos saldremos perjudicados, si no se produce esta moratoria. Esta situación es gravísima y Page no puede ponerse de perfil. Si esta petición de los socialistas europeos se materializa, el daño a nuestro campo será irreparable", ha sentenciado.

El PSOE acusa al PP de mentir

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, denunció el pasado jueves que algunos representantes del PSOE de Page como Cristina Maestre se habían "unido a la solicitud de la aplicación sin prórroga de la Directiva Marco del Agua".

La reacción en el PSOE se produjo de inmediato, acusando a Núñez de "mentir y divulgar bulos". El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, expresó en sus redes sociales que la semana anterior el PSOE regional "votó a favor de una moción del PP pidiendo la prórroga de la directiva en el pleno de las Cortes".

No solo no rectifica la mentira de que @crismaestre ha firmado una carta que no ha escrito sino que insiste. Y eso es lo que hace que este político sea peligroso: no le importa la verdad, no le importa que le demuestren que se equivoca, él sigue insistiendo en lo que cree que le… https://t.co/fMJDL67ehK — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 16, 2026

Este mismo sábado, Gutiérrez criticaba de nuevo a Núñez por "insistir" en el asunto. "Este político es peligroso. No le importa la verdad o que le demuestren que se equivoca. Él sigue insistiendo en lo que cree que le beneficia", ha expresado.

Asimismo, fuentes socialistas aseguraron a este medio que Cristina Maestreno ha firmado la misiva.

Por último, la propia Maestre indicó en sus redes que lleva tiempo reclamando ante las instituciones europeas que se tenga en cuenta "la extrema necesidad de acceso al agua que tiene Castilla-La Mancha", reprochando a Núñez su "mutismo" en otras decisiones relativas a la gestión del agua