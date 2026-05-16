Núñez acusa a Page de haber llevado a Castilla-La Mancha al "colapso sanitario" y avanza una "mejora real" si gobierna

Paco Núñez, en el centro, en la caseta del PP en las ferias de San Isidro, en Talavera de la Reina.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha alertado este sábado en Talavera de la Reina del "colapso sanitario" que, a su juicio, atraviesa la región tras "11 años de caos y mala gestión" del Gobierno de Emiliano García-Page.

Durante su visita a la Feria de San Isidro de la ciudad, Núñez ha felicitado al alcalde, José Julián Gregorio, y al equipo de Gobierno municipal "por el extraordinario trabajo realizado para que una vez más la Feria de San Isidro convierta a Talavera en el epicentro de la actividad social, económica y festiva de toda la comarca".

"El ambiente, la alegría y el dinamismo que vive hoy Talavera demuestran el enorme potencial de esta ciudad y de su feria, que atrae cada año a miles de visitantes y genera convivencia, actividad y oportunidades", ha asegurado.

Sin embargo, el líder regional del PP ha lamentado que, en pleno fin de semana festivo y con la ciudad llena de visitantes, "los ciudadanos estén sufriendo un auténtico caos en la gestión sanitaria".

En este sentido, Núñez ha denunciado que el Hospital de Talavera y numerosos centros sanitarios de la comarca atraviesan "serias dificultades" para poder prestar atención sanitaria debido a la falta de profesionales y a la ausencia de planificación por parte del Ejecutivo autonómico.

"El PSOE lleva ya 11 años gobernando Castilla-La Mancha y no puede seguir escondiendo su responsabilidad detrás de excusas, cortinas de humo o confusión. La realidad es evidente, la sanidad pública está peor gestionada que nunca", ha afirmado.

Listas de espera

Además, ha criticado el aumento de las listas de espera, la situación "límite" de la Atención Primaria y el retraso en la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

"Han tardado 11 años en firmar un acuerdo para recuperar la carrera profesional y, además, anuncian que no la abonarán hasta prácticamente las puertas de unas elecciones. Eso demuestra la falta de compromiso real con los sanitarios", ha señalado.

Núñez ha insistido en que "hasta que no haya un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha no habrá una mejora real de la sanidad pública", al tiempo que ha defendido la puesta en marcha de un plan de choque para reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

"La situación es tremendamente delicada y preocupa muchísimo a los ciudadanos, ya que lo que estamos viviendo este fin de semana en Talavera es la consecuencia directa de 11 años de mala gestión sanitaria por parte del Gobierno de Page", ha concluido.