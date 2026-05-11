Una dana traerá más lluvias y frío a Castilla-La Mancha: las máximas estarán por debajo de los 15 grados en algunas zonas

Las lluvias se resisten a abandonar la Península esta primavera. En los próximos días, una dana y una irrupción de aire polar traerán de vuelta las lluvias y las tormentas a gran parte del país.

Según Meteored, hasta la mitad de la semana, las bajas en altura se situarán como hasta ahora, al noroeste de la Península, cerca de Galicia. Desde el miércoles podría descolgarse una importante vaguada polar desde el norte de la Península, llegando a todo el arco mediterráneo y Baleares.

Las altas presiones subtropicales propias de esta época se encuentran totalmente desaparecidas y así seguirán. El modelo europeo prevé una semana fría, con temperaturas medias entre 1 y 6 grados por debajo de lo normal. El frío será notorio en puntos del centro peninsular y ambas Castillas, con temperaturas que a primeras horas de la mañana adquirirán tintes invernales en algunas jornadas.

☔ Así va a llover durante la próxima semana en la España peninsular y Baleares.



Varios descuelgues fríos traerán precipitaciones localmente intensas, tormentas y hasta nieve ❄️.



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El martes se extenderán los aguaceros por todo el interior de la mitad norte, destacando la meseta norte. Llegarán por Aragón, Cataluña, la Comunidad de Madrid y las provincias septentrionales de Castilla La Mancha.

El miércoles será una jornada algo más tranquila, con abundante nubosidad y lluvias residuales débiles en todo el interior y norte peninsular, aunque por la tarde habrá nuevamente probabilidad de lluvia en la comunidad castellanomanchega.

El jueves se activará la precipitación orográfica en el Cantábrico y chubascos de tarde en la zona centro peninsular. El viernes, las lluvias volverán a ser más cuantiosas en las provincias situadas más al norte, pero de cara al fin de semana los aguaceros podrían volver a las comunidades del centro y sur.

Máximas por debajo de los 15 grados

A partir del jueves, zonas como Cuenca, Guadalajara, la meseta norte, Galicia y la vertiente cantábrica serán escenario de máximas que quedarán por debajo de los 20 grados, incluso por debajo de los 15 a partir del jueves.

Los valores más altos se prevén en la costa mediterránea, con registros de 22 a 26. El ambiente será suave también en la meseta sur y Andalucía, especialmente el valle del Guadalquivir.

Las noches serán frías, con mínimas inferiores a 10 grados en buena parte del interior peninsular. A partir del jueves podrían incluso bajar de los 5 en capitales de provincia de Castilla y León, sur de Aragón, interior de Cataluña y extremo nordeste de Castilla-La Mancha.