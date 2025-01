Page insta a Sánchez a negociar con el PP y no con Puigdemont para salvar las "medidas urgentes" del decreto ómnibus

El socialista Emiliano García-Page ha instado al Gobierno de España a "separar" del fallido decreto ómnibus "las medidas urgentes de las que no lo son" y a iniciar después una negociación, dándole prioridad al PP sobre Junts, con la que poder aprobar en el Congreso de los Diputados la revalorización de las pensiones o la continuidad del descuento en el transporte público.

"Esto tiene que arreglarse" o "hay mayoría para sacar adelante muchas de esas medidas", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha este lunes por la noche durante una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, en la que ha vuelto a insistir en la necesidad de acabar con el "frentismo absolutamente estéril y disolvente" y a "volver a espacios de consenso" en la que los dos principales partidos puedan entenderse.

Después de que Pedro Sánchez haya afirmado que buscará votos "debajo de las piedras" para poder convalidad el decreto ómnibus, Page ha advertido durante la que ha sido su primera visita como invitado al programa de televisión de Antena 3: "Lo de las piedras no me gusta nada, porque la última vez que lo oí fue con la amnistía. Cuidado si se va a levantar el pedrusco de Puigdemont, porque debajo de las piedras también salen escorpiones y cosas raras".

"Yo negociaría con los grupos parlamentarios, de más a menos", ha insistido el líder de los socialistas castellanomanchegos, que de esta manera ha vuelto a reclamar un PSOE que priorice el entendimiento con el PP antes que con los independentistas. "Que la última palabra la tenga quien quiere cargarse España es de película de Berlanga", ha lamentado, augurando que Puigdemont "puede pedir el oro y el moro".

Page, en la misma línea, se ha mostrado poco optimista al ser preguntado sobre si cree que el Ejecutivo de Sánchez logrará sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025. "Lo veo cada día más complicado", ha reconocido, aunque ha añadido: "Si para sacar un presupuesto hay que negociar barbaridades con Puigdemont, casi prefiero que no haya presupuesto".

Legislatura inviable

Aunque ha vuelto a insistir en que considera que la legislatura se encuentra desde su comienzo en un "laberinto sin salida" del que "ni siquiera el propio Gobierno sabe cómo salir", ha asegurado que la decisión de convocar o no elecciones generales solo depende de que el propio Pedro Sánchez llegue a la "convicción" de que "no puede sacar adelante el proyecto de investidura".

Aunque Page, preguntado por Motos, ha dejado entrever qué haría él al reconocer que, a su juicio, "hay muchas cosas muy difíciles de sacar adelante" ya que el mandato de Sánchez "nació con unas dosis de inviabilidad enormes" debido a la aritmética parlamentaria.

Según el barón socialista más crítico con la cúpula de su partido, y el único que gobierna con mayoría absoluta en su región, "la mayoría social es que te vote la mayoría de la gente, y no sumar minorías". Por ello, ha confiado en que el PSOE vuelva a representar a las "grandes mayorías" y vuelva al espacio de la socialdemocracia, del que ha dicho que es el "más trasversal y el más querido por la gente en España".

Integridad "comprometida"

Aunque no ha considerado que el PSOE haya "traicionado" su integridad en los últimos tiempos, sí ha afirmado que la ha "comprometido" porque, en "algunos aspectos", se ha estirado "demasiado" sus "valores y principios". Pese a ello, ha asegurado sentirse "cómodo" en su partido y ha afirmado que nunca ha pensado en abandonar sus filas.

Sobre su relación con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, ha respondido que es "básicamente institucional, muy poca", aunque ha pedido no dramatizar sobre ello porque, cuando han coincidido, han podido "hablar con tranquilidad y cordialidad".

Motos, que ha dedicado íntegramente El Hormiguero de este lunes a entrevistar a Page y ha suprimido para ello una tertulia anunciada al comienzo de la emisión, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de preguntar al jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha sobre sus posibles aspiraciones de convertirse algún día en líder del PSOE y presidente del Gobierno, algo que Felipe González ya ha dicho públicamente que vería con buenos ojos.

"Sinceramente, no me considero a la altura", ha respondido, aunque no ha querido cerrar del todo la puerta y ha añadido sobre el postsanchismo: "No sé qué puede pasar cuando pase esta etapa y no sé cuándo pasará". Ha lanzado, además, un aviso a navegantes y ha asegurado que "en el PSOE hay muchísima gente, ni se imagina Ferraz la cantidad de gente, que piensa similar (a mí), aunque no todos tengamos la tribuna que tengo yo".