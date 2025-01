Cruce de acusaciones entre PSOE y PP de Castilla-La Mancha tras la retirada de las ayudas al transporte

La presidenta del del PSOE de la provincia de la, Tita García Élez, ha culpado al PP de que no haya descuentos de transporte en Castilla-La Mancha porque "fueron sus diputados los que votaron 'no' al 'decreto ómnibus'. Por ello, ha criticado que ahora reclamen esta medida, mientras desde el PP han lamentado que la comunidad sea la única que no bonificará el transporte.

"Por la mañana vota en contra de la revalorización de las pensiones o vota en contra de las ayudas del transporte y por la tarde pide que sean otras administraciones las que las pongan", ha expresado la socialista en la reunión del Comité Provincial del partido en Toledo.

García Élez ha pedido a los 'populares' que "se aclaren y dejen ese vicio de recortar". "Sabemos que recorta cuando gobierna, pero es que ahora sabemos y hemos visto que recortan también cuando están en la oposición", ha lamentado.

Según la socialista, "había un decreto que lo que venía a decir es que las ayudas del transporte las pagaba quien venía haciéndolo que era el Gobierno de España, había un decreto que decía alto y claro que los pensionistas de la provincia de Toledo, que los pensionistas de Castilla-La Mancha iban a ver revalorizadas sus pensiones y había un decreto con multitud de propuestas buenas para la ciudadanía".

Por último, ha cargado contra un PP que "antepone los intereses de su partido" a los de la ciudadanía de Castilla-La Mancha "intentando hacer todo lo contrario de lo que hizo en ese voto" negativo en el Congreso de los Diputados.

Críticas del PP

Por su parte, la diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, ha advertido que "Castilla-La Mancha será la única comunidad que no asuma las bonificaciones al transporte público", ha expresado este domingo.

Además, ha rechazado la "excusa del Gobierno de Emiliano García-Page de que no está presupuestado y que no pueden asumir esa gran cantidad".

Por último, ha recordado que el martes el PP va a poner en marcha una recogida de firmas con el fin de "presionar al Gobierno y que salgan adelante esas medidas para revalorizar las pensiones, apoyar a Valencia y bonificar el transporte público en un nuevo decreto".