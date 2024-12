Más de un millar de mutualistas de Castilla-La Mancha protestarán ante la sede de MUFACE en Madrid

Más de un millar de mutualistas castellanomanchegos, según las primeras previsiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se desplazarán el próximo sábado 14 de diciembre -tanto en autobuses fletados por la organización como por sus propios medios- para sumarse a la manifestación convocada por el sindicato. El objetivo de la cita es defender, frente a la sede de MUFACE, la continuidad del modelo público-privado de asistencia sanitaria para los empleados públicos.

Este sistema de atención corre peligro de desaparición tras la falta de acuerdo entre el Gobierno de España y las aseguradoras en la licitación del nuevo concierto, que quedó desierto. El Ejecutivo ofrecía un incremento del 17,12 % en las primas, cantidad insuficiente para los posibles licitadores. Este martes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno presentará una nueva licitación antes de que termine 2024.

Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, ha explicado este miércoles durante una rueda de prens celebrada en Toledo que las protestas convocadas por el sindicato buscan preservar un modelo sanitario "muy beneficioso para nuestros servicios de salud", al haber servido desde su creación en 1975 "para descongestionar el sistema" y haber supuesto "un ahorro muy importante para el gasto público". Si las movilizaciones no surten efecto, ha advertido, no descartan convocar paros parciales o incluso un paro total en la función pública.

Riesgo de colapso

"El mutualista cuesta per cápita 1.013 euros, mientras que cualquier persona dentro del sistema nacional de salud cuesta 1.736 euros. Si los 1,5 millones de mutualistas de España pasaran al sistema, supondría un colapso", ha detallado Domínguez, que ha recordado que, además de la manifestación del sábado en Madrid, el lunes 16 de diciembre se llevarán a cabo concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias de España, incluidas las cinco de Castilla-La Mancha.

"En la sanidad de Castilla-La Mancha, desde el verano, prácticamente no se hacen contrataciones. Faltan médicos, enfermeras y personal en hospitales y centros de salud. Hay largas listas de espera para citas médicas, tratamientos y operaciones. Si a eso le sumamos la incorporación de los 74.000 de MUFACE en Castilla-La Mancha, esas listas serán aún mayores", ha avisado el máximo dirigente regional de CSIF.

Asimismo, Domínguez ha alertado de que el conflicto de MUFACE ya está provocando "problemas graves" a los mutualistas, también en Castilla-La Mancha, donde hay constancia de "retrasos, anulaciones de citas médicas e incluso de intervenciones quirúrgicas". "Hay numerosos casos de personas con enfermedades crónicas que están dejando de ser atendidas", ha añadido el presidente regional de CSIF, que ha recordado que el sindicato ya ha hecho constar estos problemas al defensor del Pueblo y este mismo miércoles ha registrado un escrito en el Congreso instando a los diputados a posicionarse.

Por otro lado, ha señalado que en las protestas que se llevarán a cabo el próximo lunes en Castilla-La Mancha también servirán para protestar contra "todos los recortes" que los empleados públicos de la comunidad autónoma siguen "padeciendo" desde la época de Cospedal y que "Page ya ha hecho suyos".

Respecto al jefe del Gobierno castellanomanchego, Domínguez ha reflexionado: "Dice a los cuatro vientos que es el presidente de todos, pero al sindicato mayoritario en la función pública no nos recibe, aunque también tenemos derecho a que se nos escuche". Hemos enviado escritos a Page, pero personalmente no nos quiere recibir", ha lamentado.

Reivindicaciones

En la misma línea, la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Marisa García, ha señalado: "Seguimos sufriendo recortes desde la época de Cospedal. En sanidad, no se paga la productividad variable y no hemos recuperado la carrera profesional. Desde septiembre no se realizan contrataciones para sustituir bajas, vacaciones o incapacidades temporales. Esto genera una sobrecarga en las plantillas y demoras en la atención a los pacientes".

Además, ha señalado que la situación es igualmente crítica en otros sectores como la educación y los servicios sociales. "Las plantillas son deficitarias en escuelas infantiles, residencias de mayores y oficinas agrarias. En educación, los recursos son insuficientes, con ratios y horarios lectivos superiores al resto de comunidades autónomas, además de una burocracia cada vez más asfixiante", ha insistido.

García también ha denunciado la falta de avances en cuestiones clave como el Plan de Acción Social, eliminado en 2012: "Este plan incluía ayudas para guarderías, comedor escolar, natalidad, adopciones y prótesis. Era una medida redistributiva y solidaria que beneficiaba especialmente a las categorías con salarios más bajos. Desde 1988, había funcionado como un seguro para quienes más lo necesitaban, pero Page no quiere oír hablar de él".

Por último, ha acusado al Gobierno regional de promover una "privatización masiva" a través de la Ley de Simplificación Administrativa. "En lugar de ampliar las plantillas, está dando entrada a empresas privadas para realizar procedimientos administrativos", ha aseverado.

Enrique de la Rosa, presidente de CSIF en la provincia de Toledo, ha destacado la importancia de mantener un sindicalismo independiente y transparente. "En CSIF llevamos a cabo nuestra labor sindical exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados, rindiendo cuentas mediante auditorías internas y externas anuales. Mientras tanto, los sindicatos de clase han recibido 43,3 millones de euros en subvenciones desde 2025. Esto genera una imagen muy negativa y pagamos justos por pecadores. Es imposible defender a un trabajador y, al mismo tiempo, reclamar algo a una administración que te está dando dinero", ha explicado.

De la Rosa también ha puesto en valor las iniciativas de CSIF en la provincia: "Estamos llevando a cabo una campaña provincial en diferentes centros de trabajo para dar a conocer nuestros servicios y señas de identidad. Hace 15 días estuvimos en Amazon Illescas y también tenemos autorización para instalar puntos informativos en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo y en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina".