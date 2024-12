Page celebra su reelección como líder del PSOE en Castilla-La Mancha: "Que los tuyos te quieran no siempre es fácil"

"Que los tuyos te quieran no siempre es fácil". Con esta frase ha reaccionado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su reelección automática como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha.

Y es que después de que el pasado martes culminase el periodo de presentación de precandidaturas al cargo sin más postulados que el suyo, un cambio en los estatutos del partido aprobado el pasado fin de semana en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla ha permitido que la Comisión Regional de Ética proclame la reelección de Page sin la necesidad de esperar al XIII Congreso Regional que se celebrará los próximos 18 y 19 de enero, como ha avanzado EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

El barón castellano-manchego, que ostenta la Secretaría General del PSOE de Castilla-La Mancha desde febrero de 2012 ha reconocido que esta renovación del liderazgo le genera tanto "responsabilidad" como "orgullo".

"A mí no me pilla de nuevas, pero después de tantos años, claramente es un aval", ha asegurado Page, que este jueves ha asistido a las Cortes regionales para participar en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución.

Del mismo modo, ha reconocido que "mentiría si dijera que no es un orgullo contar con el respaldo unánime de toda la organización" de cara a un Congreso que pese a celebrarse con la elección a secretario regional solventada, servirá para configurar la Ejecutiva sobre las que Page se apoyará en este nuevo mandato.

En este sentido, cabe recordar que actualmente, el número dos del partido y secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, se sitúa al frente de una dirección muy cercana a Page y con una sólida maquinaria política e institucional que, entre otros éxitos, llevó al presidente de Castilla-La Mancha a su mayoría absoluta actual al frente del Gobierno regional.

A nivel provincial, como ya adelantó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la intención de la dirección regional es seguir una línea continuista y que los cinco secretarios actuales repitan en sus cargos.

Respuesta a Diana Morant

En otro orden de cosas, Page también ha sido cuestionado por las palabras de Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, quien este jueves acusaba al presidente castellano-manchego de "ir de víctima" y buscar "enfrentamiento continuo" con compañeros socialistas al "hablar mal" de lo que ocurre en otras comunidades lideradas por el PSOE.

Palabras que el presidente castellano-manchego no ha querido valorar. "No voy a entrar. Yo no me muevo por argumentarios", ha sentenciado.