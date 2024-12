Hernando: "El sector privado tiene que hacer de músculo ejecutor de los planes que plantean los gobiernos"

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada en la intervención que ha cerrado el foro 'El Cambio Climático, Clave del Futuro y la Sostenibilidad en Castilla-La Mancha', organizado por EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM y Aqualia en Toledo, en colaboración con el Ayuntamiento toledano y el Consorcio de la ciudad.

En un diálogo junto al al director territorial de Aqualia, Matías Loarces, moderado por la directora general de EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM, Esther Esteban, Hernando ha señalado al sector privado como "el músculo ejecutor de los planes que plantean los gobiernos".

Como ejemplo, el consejero ha citado la gestión de los Fondos de Resiliencia destinados a la rehabilitación eficiente que ha gestionado su Consejería y que han supuesto "uno de cada cuatro euros" que han llegado a Castilla-La Mancha". "A la hora de vehicular la ejecución de esos 320 millones de euros, ha sido esencial el papel de las empresas porque, sencillamente, no tenemos una delegación de Fomento en cada municipio", ha asegurado.

En el mismo sentido, Matías Loarces ha citado el caso de la empresa mixta que mantiene Aqualia con la Diputación de Ciudad Real, dedicada a "gestionar 102 municipios pequeños para que puedan adaptarse al nuevo marco regulatorio".

Respecto a la relación con la Junta, el director territorial de Aqualia ha destacado el papel de la administración de "velar por el cumplimiento de la legislación" y a partir de ahí trabajar codo con codo. "Así se vio cuando colapsó la tubería de Picadas. Fueron días angustiosos donde todo salió porque la gestión en colaboración funciona", ha agregado.

Letur

Otro desastre natural similar al de aquella DANA de septiembre de 2023 en septiembre ha sido el que ha ocurrido recientemente en Letur y donde Aqualia ha tenido un papel muy importante pese a no ser la concesionaria del servicio de aguas.

"Vimos el problema y tuvimos claro desde el primer momento que había que ir. El servicio de captación estaba arrasado y en 24 horas logramos reponer el servicio de agua", ha recordado.

Por la parte del Gobierno, Hernando ha asegurado que el papel que se marcaron desde el principio era el de "coordinar la reconstrucción y la mejora" con un primer paquete 19 millones de euros para las obras de emergencia más urgentes.

Llegados a este punto, el consejero se ha mostrado muy crítico con el papel de las confederaciones a la hora de no autorizar las limpiezas de cauces: "No pueden decir que no hacen limpiezas y que si las hacen los ayuntamientos, los sancionan. Tiene que tener claro que deben ser parte de la solución".

Un momento de la intervención de Nacho Hernando. Javier Longobardo

Además, ha avanzado que en el primer semestre de 2025 quedará fijada la obra hidráulica que permita que "crecidas de este tipo no se repitan". En este planteamiento ha considerado "imprescindible" introducir "mecanismos de defensa" ante los "tsunamis que llegan de los cerros y montes".

Depuración

Otro de los puntos sobre los que ha versado este diálogo ha sido en la depuración como clave sobre la que se sostiene el ciclo integral de agua. En este proceso, Loarces ha subrayado la responsabilidad que tienen los gestores como su empresa.

"El agua que se coge en un embalse, se somete a potabilización y se transporta para el consumo urbano o industrial. De esa cantidad, el 85 % va a una estación que los depura y lo devuelve al medio. Al final, los que estamos en medio, nos encargamos de potabilizar, distribuir, recoger, depurar y devolverla al medio", ha insistido.

Matías Loarces, director territorial de Aqualia, en la mesa que ha cerrado el foro.

Sobre este asunto, ha argumentado que la eficiencia debe conseguirse "captando lo que realmente necesitemos, potabilizar de una manera eficiente y concienciar al ciudadano en que ahorre".

Por su parte, Nacho Hernando ha añadido la importancia de esa gestión eficiente en un país donde "hoy llueve un 65 % menos que hace diez años". "El agua no tiene color y los datos científicos tampoco. Si queremos afrontar los problemas, lo mejor es no discutir el diagnóstico porque España avanza hacia la desertización", ha concluido.

Durante la jornada, expertos del sector y representantes institucionales del más alto nivel han analizado el papel que juegan las infraestructuras hidráulicas como herramientas clave en la lucha contra el cambio climático. Igualmente, han abordado cómo los procesos digitales pueden ayudar a afrontar los nuevos desafíos de la crisis climática y han definido estrategias para impulsar un desarrollo sostenible en la región.