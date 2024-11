Indignación entre los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha tras la DANA: "No nos dejan ayudar"

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha mostrado este miércoles su "indignación" por "no haber sido movilizados" para ayudar en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe originada por la DANA.

Según ha informado APAM-CLM en nota de prensa, han sido "numerosos" los miembros del Cuerpo que han mostrado su "voluntad" de desplazarse a la zona para ayudar, "sin haber recibido respuesta" de sus superiores.

La Asociación ha asegurado que "hace días que se solicitó la movilización de los agentes", pero "no sabemos nada ni confiamos en que luchen para que vayamos", han dicho.

"Se nos contesta desde nuestras coordinaciones provinciales que de momento no saben nada y que no hay órdenes relacionadas con la catástrofe. Hay un gran hermetismo y se está preguntando por varias vías, pero no obtenemos respuesta", han insistido.

Tal y como han explicado, "sí que hay agentes enviados a la emergencia de Letur (Albacete) y de Mira (Cuenca)", pero el número es "muy reducido".

"Podríamos ser de gran utilidad"

En este sentido, APAM-CLM ha indicado que los agentes medioambientales podrían ser "de gran utilidad" en distintos trabajos, sobre todo si pueden emplear sus equipos de extinción y su maquinaria. "Podríamos dirigir labores de baldeo, achique de agua, desatasco de arquetas y alcantarillas, aportar agua para otros equipos como nodrizas, dirigir trabajos manuales y ayudar en el desescombro y la limpieza", han dicho.

Asimismo, han destacado que están "capacitados" para participar en la búsqueda de desaparecidos, ayudar en zonas rurales afectadas, transportar material y personal con sus vehículos 4x4, apoyar a las fuerzas del orden y de la emergencia, dirigir equipos de voluntarios y desplazar a quienes lo soliciten".

"Somos un Cuerpo con amplia experiencia en distintas emergencias, especializados en incendios forestales, pero actuando también en inundaciones, nevadas y demás catástrofes y episodios de índole meteorológica, acostumbrados a movernos por terrenos poco transitables y fuera del entorno urbano", han incidido.