El Gobierno de Castilla-La Mancha introducirá cambios en los presupuestos para cubrir los daños por la DANA

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto efectuar modificaciones en el presupuesto de 2024 e introducir enmiendas al proyecto de las cuentas de 2025, recientemente presentadas, con el fin de dar cobertura económica a las zonas golpeadas por la DANA.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado que desde el Ejecutivo todavía están haciendo una primera valoración de los daños, así como una recopilación de los recursos aportados por las distintas administraciones. Por este motivo, ha asegurado que todavía es pronto para referirse a cifras concretas.

No obstante, ha detallado que en el presupuesto actual se van a realizar las "modificaciones necesarias" para "atender, desde ya, las necesidades que puedan aparecer".

De igual modo, ha avanzado la presentación de una enmienda al proyecto de ley de presupuestos de 2025, ya en tramitación legislativa, para introducir una partida específica con la que cubrir los daños que se han producido en los municipios más afectados.

Prioridad en las ayudas sociales

Por otra parte, Padilla ha indicado que una vez puestas en marcha las oficinas para atender a los damnificados en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca) -los dos municipios más afectados por las riadas- el Gobierno priorizará las prestaciones sociales en los territorios afectados.

De esta manera, las peticiones de dependencia o discapacidad que se hayan registrado tanto antes del desastre como a partir de ahora en las zonas perjudicadas, se considerarán prioritarias, mientras que el acceso a la teleasistencia se extenderá a todos los mayores de 70 años cuyas viviendas estén afectadas y en casos excepcionales también a personas por debajo de esta edad.

La consejera portavoz, Esther Padilla, este miércoles en rueda de prensa.

El acceso a las tarjetas monedero que gestiona la Consejería de Bienestar Social y a las líneas de ayudas de emergencia que la Junta mantiene abiertas para hacer frente a situaciones de esta índole, son otros instrumentos a los que podrán acceder.

En este sentido, fuentes del Gobierno regional han precisado a Efe que, para las tarjetas monedero, la Junta dispone de 300.000 euros correspondientes al presupuesto de 2024, que aún están pendientes de ejecutar. Estas tarjetas pueden usarse para adquirir productos de alimentación y aseo.





En cuanto a las ayudas de emergencia, Castilla-La Mancha cuenta con "dinero suficiente para responder a cualquier solicitud en los próximos cinco días", según las mismas fuentes, que apuntan que estos ingresos pueden utilizarse para sufragar bienes de primera necesidad y también enseres como muebles o electrodomésticos.



Además, la consejera portavoz ha anunciado que se han "bloqueado" plazas residenciales en residencias y viviendas tuteladas de municipios cercanos a los más dañados por las riadas por si fuera necesario un "ingreso inmediato" de personas mayores o con discapacidad que hayan perdido su vivienda.

Por último, Padilla ha informado que la Junta está valorando los daños que han sufrido 40 familias en sus viviendas que de "manera provisional" han sido reubicadas en varios espacios pero que "necesitarán una respuesta más adecuada a sus circunstancias y de una manera más permanente".

Page pedirá más ayuda en Europa

Por su parte, el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha adelantado la intención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page de solicitar en Bruselas una ampliación de las ayudas contempladas para paliar desastres climáticos con motivo de la celebración del Comité de las Regiones los días 20 y 21 de noviembre.

"Pedirá no sólo reforzar este fondo, aumentándolo, también planteará que es necesario disponer de otros fondos que ya tiene la Unión Europea para otros objetivos, como los fondos de cohesión como pueden ser los Feder o el Fondo Social Europeo Plus, e incluso poder utilizar los fondos que en la pandemia se destinaron al Plan de Recuperación para atender también esta crisis climática y que no tengamos un problema de recursos", ha afirmado Caballero durante una visita a la Oficina de Atención a las Víctimas puesta en marcha en Letur.