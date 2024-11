Castilla-La Mancha pone en marcha un grupo de trabajo para la recuperación global de las zonas afectadas por la DANA

Encuentro de trabajo este lunes en el Palacio de Fuensalida entre el Gobierno de Emiliano García-Page, la patronal Cecam y los sindicatos UGT y CCOO para valorar los daños provocados por la DANA en Castilla-La Mancha y activar un grupo de trabajo para la "recuperación económica y social" de las zonas afectadas en la comunidad autónoma.

La reunión, presidida por Page, ha contado con la presencia del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; la consejera de Economía, Empleo y Empresas, Patricia Franco; el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, y la actual dirigente de la gestora regional de UGT, Patricia Ruiz.

El compromiso adquirido por el Gobierno regional y los agentes sociales es trabajar para "minimizar" el impacto de la DANA en los zonas castellano-manchegas afectadas y dar prioridad a la reconstrucción de los municipios de Letur, en Albacete, y Mira, en Cuenca, los dos que han salido peor parados de la catástrofe provocadas por el temporal de la pasada semana.

Canalizar ayudas

La consejera Patricia Franco ha explicado en rueda de prensa posterior al encuentro que se valorarán los datos para canalizar las ayudas tanto del Gobierno central como del Ejecutivo autonómico, informa Europa Press.

En cuanto a la realidad empresarial de las zonas afectadas, la consejera ha explicado que ni Letur ni Mira superan los mil habitantes, por lo que la afectación al tejido empresarial está "muy acotada" y eso va a permitir hacer "un trabajo muy directo" para "llegar a cada empresa y cada persona autónoma que se vea afectada por la paralización de su actividad".

Aunque la consejera ha recordado que las prioridades "están fijadas" y en estos momentos se centran en la recuperación de las personas aún desaparecidas en Letur, eso no quita que Gobierno y agentes sociales estén ya trabajando en la agenda de recuperación económica y social.

El presidente Emiliano García-Page ha reunido a los agentes sociales en el Palacio de Fuensalida. Fotos: Javier Longobardo.

Apoyo del Gobierno central

En este sentido, Patricia Franco ha explicado que desde el Ejecutivo autonómico están "en contacto" con el Ministerio de Trabajo y con su responsable, Yolanda Díaz, para trasladar la situación tanto en Letur como en Mira, recordando que los ERTEs por causa de fuerza mayor "siguen activos". "Siempre lo estuvieron tras el Covid y están a disposición de cualquier empresa que lo necesite", ha dicho la consejera.

Todavía no ha llegado a la Consejería ninguna petición de ERTE por la DANA, aunque Patricia Franco ha afirmado que es entendible que en los municipios afectados eso aún no esté sobre la mesa. En todo caso, ha remarcado que las empresas "tienen a todos los servicios de la Consejería y a los agentes sociales para ayudarles con cualquier trámite en la solicitud".

Los autónomos también pueden acogerse al cese por actividad, apuntando que está previsto que este martes el Gobierno apruebe nuevas medidas en relación con esta iniciativa.

Empresas afectadas

Se estima en estos momentos que haya unas 30 empresas que pueden haberse visto afectadas en Letur y "42 o 43" en el caso de Mira. En el municipio albaceteño, el sector turístico es el más afectado, mientras que en la población conquense son la cerámica, el textil y el transporte los sectores que se han visto más dañados.

Franco ha comentado que también se ha puesto en contacto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, porque ambos son "municipios muy turísticos" y van a necesitar "no solo la complicidad del Gobierno sino una mirada muy especial" porque "tienen que volver a recuperar toda su actividad turística".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha aprovechado su intervención para "romper hoy una lanza para la política con mayúsculas". "El pueblo no se salva a sí mismo, el pueblo necesita de una serie de mecanismos y de instrumentos. La antipolítica creo que es lo último que se debe de practicar en momentos como este", ha advertido el líder de CCOO.

Emiliano García-Page, en un momento de la reunión.

Arrimar el hombro

En su opinión, "desde la mejor de las políticas cada uno tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer". Así, según ha subrayado, las empresas y los empresarios que no han sido afectados "tienen que arrimar el hombro para que cuanto antes se salga de esta difícil situación" y los trabajadores tienen que prestar su apoyo y trabajar de manera incondicional para recuperar las zonas afectadas.

"Las fronteras deben de desaparecer en momentos como este. No hay que hablar del país valenciano o de Castilla-La Mancha, sino que hay que hablar de un Estado que debe volcarse con quienes más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la mejor de las políticas y no desde la destrucción y no desde los regates para intentar dejar en evidencia situaciones de gestión mejor o peor hecha".

La presidenta de la gestora de UGT Castilla-La Mancha, Patricia Ruiz, ha puesto de manifiesto, por su parte, la necesidad de atender las ayudas directas a las empresas para reconstruir las zonas dañadas y para reconstruir también las vías de movilidad que las personas trabajadoras van a necesitar para acudir a sus puestos de trabajo.

Certidumbre y seguridad

Asimismo, la responsable sindical ha hecho hincapié en la necesidad de transmitir "certidumbre y seguridad" a las personas que peor lo están pasando. "La gente necesita saber qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas", como por ejemplo, ha dicho Ruiz, si va a tener prestaciones por desempleo aunque no lo haya generado.

Aunque para la UGT lo más importante ahora es recuperar los cuerpos de las posibles víctimas que todavía están en paradero desconocido, Patricia Ruiz ha abogado por que Gobierno regional, sindicatos y patronal se pongan a trabajar ya en coordinación también con el Gobierno estatal.

También ha tomado la palabra el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, quien ha trasladado su más sentido pésame a las familias de las víctimas de la DANA y se ha solidarizado con las personas que lo han perdido todo. Ha aprovechado para destacar que, desde el primer momento, cientos de empresas han ofrecido sus servicios, sus productos o simplemente su solidaridad.

Otro momento de la reunión.

A trabajar

"Desde el primer momento y como ya ocurrió desgraciadamente con el Covid, nuestra obligación y nuestra responsabilidad como agente social no es otra que ponernos inmediatamente a trabajar con nuestro Gobierno, con Comisiones Obreras y con UGT para tratar de minimizar en la medida de lo posible estas cuestiones".

Desde Cecam han trasladado al Gobierno sus propuestas en el ámbito empresarial ya que "no solo los trabajadores sino también muchos empresarios están afectados".

Así, ha puesto encima de la mesa y sugerido "unas posibles líneas de ayudas" para los empresarios, bien a través de Sodicaman o el Instituto de Finanzas.