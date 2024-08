El PP registra la solicitud de un pleno para debatir el cupo catalán en las Cortes de Castilla-La Mancha

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha confirmado que su partido ya ha presentado la solicitud de un pleno monográfico sobre financiación autonómica en las Cortes de Catilla-La Mancha. Asimismo, ha reiterado que el grupo 'popular' espera que el PSOE acepte el debate.

Una decisión que fue anunciada la pasada semana por el líder del PP castellano-manchego, Paco Núñez, después del rechazo del presidente Emiliano García-Page al pacto de su partido con ERC para conceder una financiación singular a Cataluña, con el objetivo de que las posturas de cada uno "queden fijadas en sede parlamentaria y no solo en los medios de comunicación".

En este sentido, Hernández ha criticado que Page "siga tranquilamente de vacaciones, olvidándose de sus obligaciones para con los castellano-manchegos".

"No piensen que el tema del cupo catalán es un asunto meramente político de enfrentamiento entre partidos. Es mucho más serio. Pedimos seriedad y rigor porque estamos hartos de que Page tome por tontos a los ciudadanos saliendo ante los medios de comunicación, regalando titulares y haciéndose el indignado", ha expresado.

Para la 'popular', todo fue "una farsa" porque Page "no ha hecho nada después de la escenificación rosa en mano". Por ello, le pide "valentía", para que de verdad "luche por lo que es justo para con nuestra tierra".

"Que voten 'no'"

Hernández ha afirmado que Page lo tiene fácil para solucionar la situación, recordándole que cuando haya que votar, los diputados castellano-manchegos en el Congreso voten en contra. "Que Sergio Gutiérrez vote 'no', pero que no voten solo allí, que voten 'no' también aquí, en las Cortes regionales. Y que no veten la celebración de un Pleno monográfico en contra del cupo catalán", ha pedido.

Por último, ha reiterado que el PP regional y Núñez están en contra de la financiación singular para Cataluña y "van a defender los intereses de la región y de sus ciudadanos donde sea necesario". Además, ha preguntado "si los socialistas de Castilla-La Mancha pueden decir y hacer lo mismo".