Gutiérrez asegura que la ley electoral se negociará tras aprobarse el Estatuto de Autonomía

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha afirmado este miércoles que la futura ley electoral de la comunidad autónoma se empezará a negociar una vez que se aprueba de forma definitiva el nuevo Estatuto de Autonomía en el Congreso, ya que ese texto es el que permitirá aumentar el número de diputados en las Cortes.

En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Gutiérrez ha explicado que la ley electoral no se puede reformar si antes no se ha aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía, pues ha recordado que el actual recoge una horquilla de 25 a 35 diputados para las Cortes regionales -que en la actualidad tiene 33 parlamentarios-, mientras que la propuesta para el futuro estatuto es de 25 a 59 diputados.

Para Gutiérrez, "lo primero" debe ser "romper el pucherazo de Cospedal", pues ha señalado que bajo el mandato de la expresidenta regional María Dolores de Cospedal (PP), se modificó el estatuto con el único voto a favor del PP para establecer la horquilla de 25 a 35 diputados y, después, también los 'populares' usaron su mayoría absoluta en las Cortes para aprobar en solitario la reforma de la ley electoral, que fija los 33 diputados que en la actualidad tiene el parlamento regional.

Por ello, ha insistido en que el PSOE buscará un "gran consenso" para modificar la ley electoral y ha incidido en que no habrá una nueva ley que no esté consensuada con otras formaciones políticas, porque "las reglas del juego se tienen que pactar con los otros partidos políticos".

De hecho, ha señalado que el PSOE ya podría haber reformado en solitario la ley electoral, toda vez que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2019 y también en las de 2023, pero ha reivindicado que han renunciado a hacerlo por "vocación democrática".

El nuevo Estatuto de Autonomía

Con todo, ha considerado que la reforma de la ley electoral será "una cosa más" que se hará en el marco del nuevo Estatuto de Autonomía, un texto que está consensuado con el PP, y que además es "ejemplar en el conjunto de España" y pionero en algunos puntos, porque "blinda la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia de género", también se compromete contra el cambio climático, y atiende retos como la digitalización, la industralización y la defensa del agua.

Asimismo, recoge de forma específica la lucha contra la despoblación y consagra la igualdad real entre el mundo rural y el mundo urbano.

"Es un estatuto que sirve para crear y construir la región de las próximas décadas", ha destacado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, que ha resaltado, asimismo, que el nuevo estatuto recoge la importancia del diálogo social en la región, de forma que los acuerdos que se alcancen en el futuro deberán recibir también el visto bueno de los sindicatos, empresarios y otros agentes sociales.

En cuanto a la reunión entre el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, y el presidente del PP regional, Paco Núñez, Gutiérrez la ha enmarcado dentro de la normalidad institucional, y ha afirmado que "en política está bien pactar determinadas cuestiones", aunque ha precisado que el PSOE "poco tiene que ver con el PP de Castilla-La Mancha" y ha citado cuestiones como el agua o la financiación autonómica.

Además, y en cuanto a la propuesta de modificar el reglamento de las Cortes para que los grupos parlamentarios tengan que solicitar expresamente el cobro de salarios de los diputados y otras ayudas al funcionamiento de los grupos, ha indicado que se hará "inmediatamente" y que, de cara a los presupuestos del parlamento regional para el próximo año, ya tendrán que pedir expresamente quienes quieran cobrar el sueldo de diputado.

"Esperamos que Vox demuestre que no es populista y no presente la solicitud de cobro, porque lo que no pueden hacer es estar en misa y repicando", ha señalado Gutiérrez, que ha recordado que ese partido está a favor de suprimir las autonomías y que incluso, en la campaña de las elecciones autonómicas de 2023, propuso que el edificio de las Cortes se convirtiera en cuartel de la Guardia Civil.

Así, ha reprochado que Vox sostiene que las subvenciones a los partidos son 'paguitas' pero luego las cobran, por lo que les ha instado a "resolver esa contracción" de forma que, o dejan de hacer ese "discurso populista" o dejan de percibir los sueldos y las ayudas al funcionamiento de los grupos.

Por otro lado, y en ámbitos de política nacional, Gutiérrez ha lamentado que el PP y Junts hayan votado en contra de la toma en consideración de la modificación de la ley de extranjería y, en concreto, a los 'populares' les ha acusado de tacticismo, pues ha señalado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sí están a favor del texto.

Y a Junts, les ha reprochado "la poca confianza que generan" y, ante las negociaciones en Cataluña para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, ha considerado que quienes reclamen el derecho a decidir deberían respetar lo que han decidido los catalanes en las urnas "sin coger rehenes en otras instituciones del Estado.