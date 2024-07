El Gobierno de Page y el PSOE avisan al PP de que Castilla-La Mancha perderá 100 millones sin el techo de gasto

Críticas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE regional a los diputados castellano-manchegos del PP por unir sus votos a los de Junts y Vox para tumbar el techo de gasto en el Congreso de los Diputados y poner en riesgo la llegada de 100 millones de euros a la región en los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido al PP que tenga "cordura" y termine aprobando el techo de gasto y la senda de déficit, necesarios "para seguir mejorando los servicios públicos" en Castilla-La Mancha.

Guijarro se ha pronunciado así tras el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad en la sesión de este miércoles con los votos del PP, Vox y Junts, el partido de Carles Puigdemont. El vicepresidente primero del Gobierno de Page ha asegurado que el rechazo a los indicadores del déficit supondrá que Castilla-La Mancha contará con 100 millones de euros menos para los presupuestos del 2025.

Dificultades para las autonomías

Además, Martínez Guijarro ha recordado que las comunidades autónomas y el Gobierno central se marcaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera unos indicadores en materia de déficit y de techo de gasto, que fueron rechazados en el Congreso de los Diputados, a los que las autonomías gobernadas por el Partido Popular no mostraron oposición.

Por eso, ha dicho que “llama la atención que el PP haya preferido tumbar esos indicadores de déficit que ponen más dificultades a las comunidades autónomas para seguir prestando los servicios a la ciudadanía”.

Por otro lado, el vicepresidente primero ha avanzado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ya está inmerso en el proceso de elaboración de los presupuestos regionales para el ejercicio 2025 con los planteamientos acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hace unas semanas.

De hecho, ha recordado que la región es de las pocas comunidades “que podemos decir que los vamos a aprobar”, ya que aquí se cuenta con mayoría absoluta en las Cortes regionales.

Presupuestos de Castilla-La Mancha

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo autonómico lleva meses trabajando en la elaboración de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025 y ha destacado la estabilidad que hay en la región y que las cuentas para el próximo ejercicio no peligran, pese a la no aprobación del techo de gasto en el Congreso.

De este modo ha respondido Padilla a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, sobre el rechazo del Pleno del Congreso a los objetivos de estabilidad que acompañan al techo de gasto para 2025, después de que Junts decidiera en el último momento sumar su voto en contra a los de PP y Vox.

"De Puigdemont no se puede esperar nada (...) Le da igual España, el Gobierno de España, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las comunidades autónoma, incluida Cataluña si él no gobierna", ha aseverado la conejera portavoz, quien ha añadido: "Ayer, una vez más, la ultraderecha independentista y la derecha y ultraderecha no independentista se volvieron a poner de acuerdo y esa decisión que tomaron tiene consecuencias que afectan a todas las comunidades autónomas y a todos los ayuntamientos".



El PSOE pide coherencia al PP

Finalmente, el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha criticado que este martes los diputados nacionales del PP de Castilla-La Mancha votaran en contra en el Congreso del techo de gasto y la senda de déficit, impidiendo que lleguen a la región una serie importante de inversiones.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Godoy ha criticado así que los populares exigieran el cese de senadores socialistas en la región ante una Proposición No de Ley (PNL) en materia de financiación, que, como tal, no tiene carácter vinculante, y, sin embargo, ahora sus diputados voten en contra de los objetivos de estabilidad presupuestara y sostenibilidad financiera en la Cámara Baja y, por tanto, contra una financiación adicional para la comunidad.

El diputado socialista se ha preguntado "dónde está la coherencia" del PP de Castilla-La Mancha y ha criticado su "doble vara de medir", por la que ahora "se pone de perfil" y "no pide absolutamente nada para los parlamentarios del PP que ayer se opusieron a que viniesen a Castilla-La Mancha millones de euros para políticas sociales".

"Hoy pensábamos que el PP de Castilla-La Mancha y por coherencia, Paco Núñez, iba a salir también en tromba a pedir el cese y la dimisión de los parlamentarios nacionales del PP", ha manifestado Godoy.