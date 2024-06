Page celebra los diez años de Felipe VI como rey de España: "Es el mejor antídoto frente al populismo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto en valor la figura del rey Felipe VI con motivo de la celebración del décimo aniversario de su coronación. Para el castellano-manchego, es "el mejor antídoto frente a los populismos rampantes".

"Tanto él como la Familia Real han tenido muchas más dificultades de las que se pueden imaginar con acontecimientos que no eran imaginables. Hoy puede decirse que Felipe VI es el mejor antídoto frente a los populismos rampantes y representa la consistencia frente a la futilidad y la liquidez que tiene hoy la vida política", ha expresado el líder del Ejecutivo regional en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.

Page ha dado por hecho que la Corona goza de buena salud de cara al futuro y ha pedido apuntalar que "todas las instituciones nacen de la soberanía del pueblo". "La Monarquía, tal y como está concebida, es útil porque da consistencia y estabilidad en un país que discute por casi todo", ha expresado.

"Vértigo conjurado"

Con motivo de la efeméride del rey, Page ha recordado que él es el más veterano de los presidentes autonómicos, por lo que casi toda su Presidencia ha coincidido con el reinado de Felipe.

Por ello, ha recordado haber vivido "muy de cerca" la sustitución en la Jefatura del Estado, un relevo que se produjo con "una sensación de vértigo por el cambio, que fue rápidamente conjurado porque todo el mundo se dio cuenta inmediatamente de que el nuevo rey estaba perfectamente preparado".

Sobre los días del cambio, ha explicado que vio en directo la comparecencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabiendo que las conversaciones con el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se habían llevado con discreción. "Todo salió bien gracias a un acuerdo de los grandes partidos que fue muy útil, aunque fuera demonizado para otros que no lo sentían pero que han traído las mejores cosas para este país", ha indicado.

En este punto también ha recordado los amagos de protestas y de reivindicaciones de referéndum para preguntar si monarquía o república, por lo que ha celebrado que se superó lo que fue "una prueba de fuego" de la que el país salió "con mucha serenidad y normalidad".

El rey emérito

Por último, Page ha valorado si el rey emérito, Juan Carlos I, tendría que volver a España. Según el presidente autonómico, "no debería haber estado fuera o al menos no de forma obligada". En cambio, el escenario es que las "presiones" han hecho que "estos últimos años viva fuera, "lo que no es bueno para la imagen de España ni para la evolución de la democracia".

"Quienes más demonizan a la figura del rey Juan Carlos son aquellos que realmente querían cambiarlo todo de arriba abajo desde el régimen del 78, que como eran críos de chupete cuando se fraguó, no son capaces y no tienen la altura para reconocer lo verdaderamente importante que fue ese proceso de transición y hasta dónde nos ha traído", ha afirmado.

Para terminar, Page ha hecho un paralelismo entre la situación de Juan Carlos I y los amnistiados del procés, apuntando que en el segundo de los casos pese a tener "condena clara" volverán como "delincuentes" a España. "Mientras, Juan Carlos sigue viviendo fuera de España sin ningún tipo de condena", ha sentenciado.