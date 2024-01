Page vuelve a la carga: "Se ve como delito hablar con otros presidentes, pero no reunirse con Puigdemont"

Emiliano García-Page vuelve a la carga tras unas horas de tregua en sus tensiones con el PSOE, en pleno apogeo desde el pasado miércoles después de que dirigentes de su propia formación y varios ministros hayan salido en tromba contra él por asegurar que el partido se ha situado "en el extrarradio de la Constitución" al incluir los delitos de terrorismo en la futura ley de amnistía y por reunirse de manera informal en FITUR con los presidentes de tres regiones gobernadas por el PP para hablar de financiación autonómica.

"Me voy a dejar la piel por conseguir la mejor financiación, porque es lo que le debo a los ciudadanos y porque el dinero no lo quiero para hacer referéndum ilegales, sino para hacer guarderías, centros de salud, residencias y hospitales. Es la gran diferencia", ha asegurado Page ante los medios de comunicación desde Cardenete (Cuenca), donde ha inaugurado una escuela infantil.

El presidente socialista de Castilla-La Mancha ha insistido en que se va a "dejar la piel" por "conseguir la mejor financiación" para Castilla-La Mancha, aunque eso suponga posicionarse junto a las otras tres regiones "objetivamente" infrafinanciadas por el Estado según el modelo actual: Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. "Me da lo mismo los comentarios que se hagan. Mi objetivo, que es para lo que me han votado, es defender esta tierra", ha asegurado.

"El modelo actual, antes de que discutamos el que viene, ya arroja una liquidación negativa para cuatro comunidades. Me da lo mismo si las gobierna el PP, los independentistas o quien sea. Hablamos finalmente de las cosas de comer, ha defendido Page, no sin antes recordar que él no ha "decidido" que los presidentes de las otras tres comunidades autónomas infrafinanciadas sean del PP. "Ya me gustaría que fueran todas del PSOE, pero no lo son", ha dicho.

"Si es con Puigdemont me aplauden"

Así, el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido su derecho a reunirse y llegar a acuerdos con sus homólogos de Andalucía, Murcia y Valencia, Moreno Bonilla, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente. "Si el simple hecho de mantener una conversación o llegar a un acuerdo con otros presidentes ya se ve como un delito… Si me reúno con Puigdemont me aplauden, pero si me reúno con el presidente de Andalucía se disgustan. Ese no es el país en el que yo creo", ha señalado tras ser reprendido por los ministros de Pedro Sánchez y la dirección de Ferraz.

Además, preguntado sobre las palabras de María Jesús Montero, que afirmó que Page busca "notoriedad" con su postura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, el también secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha ha recordado que tiene "mucho cariño" a la ministra de Hacienda, pero le ha pedido que "no se preocupe" por él.

"A mi edad no voy a crecer un palmo más, ni política ni físicamente. A mí lo que me preocupa, como le preocupa a todos los españoles, es la notoriedad de Puigdemont. Esa es de la que se tiene que preocupar", ha dicho, además de advertir de que no está dispuesto a "pasar de puntillas" sobre las "cosas importantes" que están pasando en España.

Preguntado si en el corrillo con Moreno Bonilla, López Miras y Mazón en FITUR dijo que Pedro Sánchez no se volvería a presentar a unas elecciones, tal y como captó un micrófono abierto, Page ha eludido hacer cualquier tipo de comentario, alegando que se trató de una "conversación privada".

