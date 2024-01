Page está "tranquilo" y ante un posible expediente del PSOE responde: "Que hagan lo que quieran"

Ningún dirigente nacional del PSOE se ha puesto en contacto con Emiliano García-Page para reprenderle personalmente después de que el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región asegurase este miércoles que su partido está "en el extrarradio de la Constitución", lo que ha provocado una reacción en tromba a la contra por parte de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y altos cargos de Ferraz como el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Así lo ha asegurado el propio Page a preguntas de los periodistas tras participar este jueves en el pleno celebrado en las Cortes castellano-manchegas. En los pasillos del Parlamento autonómico, ha señalado: "No he hablado con nadie".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PSOE le abra un expediente disciplinario por sus críticas a los pactos con los independentistas ha señalado: "No lo sé, que hagan lo que quieran". Y es que, según ha garantizado, la situación de confrontación con Ferraz no le genera inquietud, pese a que en el corrillo que hizo en Fitur con los presidentes autonómicos de Andalucía, Valencia y Murcia, todos ellos del PP, reconoció que en el PSOE están "a punto de extraditarme" y que la situación le genera sufrimiento, como captó un micrófono abierto.

Solo 24 horas después, sin embargo, ha asegurado: "No puedo temer nada de mi partido. Toda la vida he estado tranquilo. Solo me pongo nervioso cuando tengo que ganar elecciones". Pero ha evitado responder a qué se refería al hablar de extradición con un contundente "no voy a hablar de conversaciones privadas".

Tras numerosas llamadas de atención y tirones de orejas de ministros como Óscar Puente o María Jesús Montero, el barón socialista castellano-manchego ha dicho: "No me preocupa nada. Ellos tienen su opinión. Yo estoy muy de acuerdo con el 90 de lo que hace mi partido y el Gobierno, pero discrepo en alguna cosa y tengo derecho a decirla".

Tal y como está informando EL ESPAÑOL, la dirección del PSOE no tiene intención de tomar medidas disciplinarias tales como un expediente contra Page por sus críticas contra el partido y la Ley de Amnistía pactada con las formaciones independentistas.

Tono conciliador

Tratando de rebajar la tensión interna, disparada en las últimas horas, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que no quiere "insistir más" en la polémica y que no pretender ser "protagonista", argumentando que lo realmente importante "son las políticas y no los políticos".

De esta forma, al ser preguntado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le ha acusado de buscar "notoriedad", Page ha dicho sobre ella que es "buena amiga" y "muy buena política", coincidiendo también con sus políticas sociales y económicas.

Sin embargo, ha reconocido que eso no le evita tener que discrepar "claramente con el tema territorial y con los independentistas". Pese a que su postura sea "claramente minoritaria" dentro el PSOE, ha defendido que, ha de ser "respetable" ya que, según ha advertido, "lo que hoy es minoritario a lo mejor el día de mañana no lo es".

"Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas", ha finalizado, además de recordar: "Llevo desde los 16 años defendiendo al PSOE e incluso haciendo todos los esfuerzos del mundo para que el PSOE gane las elecciones".

