Page afronta 2024 como adalid de la Constitución: "Me va a tocar defender la igualdad entre españoles"

El espíritu del 78 se encuentra hoy por hoy seriamente amenazado. Al menos es la sensación que ha trasladado el socialista Emiliano García-Page en su tradicional mensaje de Año Nuevo, que se ha emitido este domingo 31 de diciembre. Según el presidente de Castilla-La Mancha, muy crítico con los pactos firmados por su partido con los independentistas para investir a Pedro Sánchez, "hay gente con unas posiciones muy radicales en España, que buscan arañar la Constitución, que buscan incluso torpedearla".

"Habrá que decir alto y claro que, si es verdad que la Constitución ampara una España plural, y yo creo que somos plurales, la diversidad y riqueza impiden por completo los privilegios", ha añadido Page durante un discurso con un marcado carácter patriótico que fue grabado el pasado viernes en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno castellano-manchego.

Durante su mensaje, de siete minutos de duración, Page hace referencia directa hasta en siete ocasiones a la Carta Magna. En dos momentos distintos, además, se presenta a sí mismo como adalid del ordenamiento constitucional. "En 2024, como seguramente en este año que acabamos de terminar, me va a tocar a mí y a mucha más gente defender con fuerza nuestros propios derechos, los derechos que tenemos como españoles, los derechos de los ciudadanos de mi tierra, derechos que algunos quieren literalmente vulnerar", ha pronosticado en primer lugar.

Después, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en la misma idea: "Me va a tocar en este año 2024, a mí y a otros muchos, espero que con una gran fuerza social detrás, defender algo tan elemental como que la igualdad de todos los españoles es la otra cara de la misma moneda, que es la unidad". "Unidad e igualdad son los grandes objetivos que ampara la Constitución y yo los voy a defender en nombre de todos vosotros", ha añadido el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez.

Con una insignia con los colores nacionales en la solapa y de pie delante de una chimenea, un belén y las banderas de Castilla-La Mancha, España y Europa, Page ha comenzado su alocución agradeciendo "a la gente" de su tierra la "enorme confianza" que le otorgó en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, que le permitió gobernar por tercer mandato consecutivo la Junta de Comunidades, siendo el único dirigente regional de su partido que obtuvo mayoría absoluta en esos comicios.

Levantar la voz de Castilla-La Mancha

"Me tomo esa confianza como un estímulo y me da una fuerza inmensa para defender a Castilla-La Mancha y sus intereses, para desarrollar mi programa de gobierno con estabilidad, garantía y certidumbre, cosa que hoy es muy extraña en España. Pero me otorga, sobre todo, mucha fuerza para poder levantar la voz de Castilla-La Mancha en el contexto nacional", ha señalado Page, que ha adelantado que en 2024 seguirá luchando para "que no hablen solo aquellos que quieren torpedear o romper nuestra Constitución, nuestro sistema de convivencia".

"No puede ser que en este país solo hablen unos. Una tierra como la nuestra, que representa fielmente el espíritu de la Constitución del 78, tiene el mismo derecho que las demás a expresarse, a decir lo que piensa y, sobre todo, a defender lo que nos da sentido, que es España", ha añadido en la misma línea Page, que ha recordado que el motivo por el que milita en política "desde niño" es "el ansia de igualdad" y ha asegurado que su principal deseo para 2024 es conseguir "una España más igual, más cohesionada".

Page preparándose para la grabación del discurso de Año Nuevo.

"Mi propósito para el año que viene es que os vaya mejor en lo personal, que tengamos la mejor salud posible y, sobre todo, que este país gane en certidumbre, en confianza, y que podamos seguir creciendo para que podamos seguir repartiendo", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha sin esconder que se trata de un anhelo de concreción dificultosa debido a las circunstancias actuales y a la polarización.

"Son momentos a veces difíciles los que vivimos en la política nacional. Hay mucho ruido, demasiado. A veces es difícil de entenderse. Hay un excesivo frentismo, mucho maniqueísmo, una falta absoluta de grandes consensos. Yo quisiera sincera y llanamente para mi país lo que hemos conseguido tener en Castilla-La Mancha", ha expresado Page asegurando que la comunidad autónoma que gobierna "goza hoy de estabilidad".

Estabilidad, certidumbre y diálogo

Así, sobre su acción gubernamental en Castilla-La Mancha, ha defendido que "la estabilidad, la certidumbre, el saber lo que somos y lo que queremos, trabajar con diálogo y al mismo tiempo con firmeza, es la clave para que vengan más empresas, para ampliar las que ya están aquí y para seguir creciendo". Unas políticas que han permitido a la región avanzar "por encima de lo que crecen otras muchas comunidades". "Castilla-La Mancha ha avanzado un poco más que lo acostumbrado y un poco más que el resto. Así tenemos que seguir; es mi propósito fundamental para 2024", ha alegado.

Sobre los avances de Castilla-La Mancha en los últimos años, el jefe del Ejecutivo autonómico y secretario general del PSOE castellano-manchegos ha señalado: "Recuerdo desde hace muchos años cómo esta tierra modesta y austera ha buscado siempre equipararse a muchas otras autonomías. Hoy tengo que decir con orgullo que tenemos una sanidad que ya quisieran para sí muchas otras autonomías; un sistema educativo accesible, universal, público enormemente deseado en otras regiones; un sistema de pensiones, de prestaciones sociales y de dependencia que va a la cabeza en el conjunto de España".

Finalmente, Page se ha felicitado por el hecho de que Castilla-La Mancha haya reducido en la última década la tasa de paro desde el 31 % hasta el 11 % actual. "Siempre hemos estado lejos, pero acabamos el año en la media del conjunto de España. Es la primera vez que estamos igual que el resto de los españoles", ha asegurado.

