El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha pronunciado de nuevo este martes con mucha rotundidad frente al separatismo y los que quieren romper España. Ante la cercanía de la Fiesta Nacional, que se celebra este jueves 12 de octubre en Madrid, Page ha dicho que "a algunos a lo mejor no les gusta ser españoles, pero lo son y desde aquí defendemos que no tengan más derechos que nosotros, que tengamos los mismos".

El líder castellano-manchego ha pedido, en este sentido, aprovechar el 12 de octubre "para hacer una defensa a ultranza contra los que usan la identidad para confrontar". En su intervención en la inauguración en Toledo de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Page ha opinado que "las identidades no tendrían que ser un problema, porque se han universalizado y multiplicado de una manera exponencial a consecuencia precisamente de lo contrario, de la globalización". Pero, en su opinión, hay identidades de dos tipos: "las que nacen para aportar, para construir y las que se utilizan para confrontar".

"Nosotros somos de Castilla-La Mancha y no somos menos españoles por ser de Castilla-La Mancha. Más bien al contrario. Defendemos desde aquí, simplemente, que otros que también son españoles, a algunos a lo mejor no les gusta pero lo son, no tengan más que nosotros, que tengamos lo mismo. Los mismos derechos, las mismas oportunidades. Es tan sencillo como eso", ha insistido el presidente castellano-manchego.

Identidades superpuestas

"Alguien podía pensar que la globalización iba a anular las identidades nacionales o las identidades locales, pero no es así. Hoy la gente siente la necesidad de tener un carné de identidad y sentirse de un sitio, precisamente por el miedo que produce lo inmenso de la globalización", ha defendido García-Page, quien ha rechazado el uso de esas identidades para "atacar o ganar privilegios".

"Una identidad nace para aportar, para construir, aunque hay quien la utiliza para confrontar, para atacar o para ganar privilegios. Es ahí donde hay que hacer una defensa a ultranza, y esta fiesta -ha dicho en alusión a la del día 12- es el momento adecuado para hacerlo", ha insistido el líder regional del PSOE, que ha reflexionado sobre la posibilidad de que haya "identidades superpuestas", como ocurre, a su juicio, en Castilla-La Mancha.

Siguiendo con este hilo, y tras asegurar que es "positivo y enriquecedor" que la región "ahonde en su identidad, sus raíces, su artesanía y sus costumbres gastronómicas", ha concluido opinando que "no hay que discutir, porque algunos discuten, que se pueda enfatizar la identidad en el País Vasco o en Cataluña y que cada uno se sienta de su terruño, independientemente de que la identidad que nos vincula a todos es la nacional y hoy también la europea".

Paco Núñez y Miguel Tellado, este martes en comparecencia de prensa

Comité Federal

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a García-Page que solicite la convocatoria del Comité Federal del PSOE para que pueda explicar a sus compañeros de partido "lo que piensa de la amnistía" y que también solicite la aprobación de una resolución en el seno de este órgano socialista para que la posición del PSOE "quede marcada" en este asunto.

Así se lo ha reclamado este martes Núñez a García-Page en declaraciones a los medios previas a la reunión semanal del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, comparecencia en la que ha estado acompañado del vicesecretario de Organización de los 'populares' a nivel nacional, Miguel Tellado.

Núñez ha considerado que esta petición de un Comité Federal por parte de García-Page sería "muy conveniente" para explicar a todos los socialistas "lo que dice públicamente" sobre una posible amnistía por el procés catalán, advirtiendo de que si "sigue sin hacer nada" y sin "expresar su opinión en los órganos de mando" de su partido, volverá a vivirse "una nueva fase de lo que tuvimos, de Page hablando de indultos o de la ley del solo sí es sí" en la que "decía una cosa en los medios de comunicación y votaba radicalmente la contraria".

Tellado, por su parte, ha coincidido con Núñez en que es "muy difícil" realizar la labor de oposición en las Cortes autonómicas porque están "cerradas a cal y canto", con una actividad "mínima" y un Gobierno "que se esconde". Además, ha opinado que en ellas "se ha puesto de manifiesto la profunda hipocresía y cobardía del PSOE de Emiliano García-Page, que ha vetado una declaración institucional en contra de la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles".

Respuesta a Núñez

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha pedido este martes al presidente regional del PP, Paco Núñez, que vaya a la sede de su partido, en la calle Génova de Madrid, a plantear lo que se ha atrevido a decir la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respecto al pedir a los populares que se abstengan para que Pedro Sánchez no gobierne con los independenistas.

Así ha respondido García Élez a Núñez sobre la convocatoria del Comité Federal del PSOE para que pueda explicar a sus compañeros de partido "lo que piensa de la amnistía" y que también solicite la aprobación de una resolución en el seno de este órgano socialista para que la posición del PSOE "quede marcada" en este asunto.

