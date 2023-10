Avisan de que podría haber muertos en Toledo si llega otra DANA y no se han hecho obras

Los empresarios de Toledo, 80 de los cuales sufrieron importantes daños de en torno a 15 millones de euros a consecuencia de las inunfaciones provocadas en el polígono industrial de la ciudad por la DANA del primer fin de semana de septiembre, siguen presionando a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para que atienda sus reivindicaciones. Quieren que el organismo responsable de la cuenca limpie los los arroyos e infraestructuras que tienen que desaguar, ampliando aquellas que se han demostrado "insuficientes", para que el desastre no se vuelva a repetir. En caso de no actuar, advierten, podría haber muertes.

Además, según han explicado en una rueda de prensa ofrecida este martes en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), han criticado que la CHT se esté comportando de manera "dictatorial" al no contestar siquiera a los requerimientos de los afectados, que no descartan "judicializar" la situación.

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, que ha asegurado que los ayuntamientos y las comunidades autónomas le "tienen pánico" a la CHT, ha llegado a avisar al organismo que, en caso de repetirse una DANA y no haber tomado medidas, podría llegar a ocurrir en un "homicidio por imprudencia o por negligencia".

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Toledo, Ángel García, ha afirmado que si la situación sigue así habrá que ir pensando "si se hacen denuncias" no solo a la CHT, sino a los políticos y técnicos que ostentan responsabilidades, "con nombres y apellidos".

Este mismo empresario ha remarcado que "cuando el Ministerio de Fomento hizo la carretera N-400 cortó un arroyo", lo que solventó con la construcción de dos tubos de 80 centímetros, claramente insuficientes para evacuar grandes cantidades de agua, lo que se tradujo en que el pasado 3 de septiembre el agua saltó a la carretera. Fue él mismo quien llamó a la Policía Local para que cortara la vía y evitar un desastre, ha dicho.

"Estaríamos lamentando la pérdida de vidas"

"De no haberse cortado -ha advertido-, el agua se hubiese llevado cinco o seis coches por delante y ahora estaríamos lamentando la pérdida de vidas humanas", ha señalado el empresario, que ha recordado que la CHT tuvo que dar la autorización cuando se construyó la N-400 y ahora mantiene "este error en el tiempo", en vez de poner sobre la mesa un proyecto para adecuar las infraestructuras actuales y evitar que esto se repita, acometiendo además una limpieza a fondo de los arroyos.



Asimismo, los afectados han lamentado que las "valoraciones" de daños que está realizando el Consorcio de Compensación de Seguros "no son justas y adecuadas". "La praxis con la que está actuando no nos gusta. Los peritos no pasan más de 20 minutos y las propuestas de valoraciones son absolutamente injustas", ha añadido Madruga.

Fedeto ya denunció a finales de septiembre que las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para los daños producidos por la DANA eran "ridículas, irrisorias y miserables".

Para el Gobierno de España, criticaron desde Fedeto, el coste de una vida solo vale 18.000 euros, la destrucción total de una vivienda 15.120 euros y cualquier daño que se haya producido en una empresa no tendrá una ayuda superior a los 9.224 euros.

