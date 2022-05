García-Page pide evitar "extremismos y fanatismos" para que Castilla-La Mancha siga avanzando

El Auditorio Municipal de Puertollano (Ciudad Real) ha acogido este martes 31 de mayo el acto institucional celebrado con motivo del Día de Castilla-La Mancha, que ha estado presidido por el presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, bajo el lema "Centrados en Castilla-La Mancha. Una región coherente en España".

Durante su discurso, García-Page ha exhibido los avances "extraordinarios" de la comunidad a lo largo de sus 40 años de autonomía, que ha definido como "un éxito en conjunto", y ha resaltado que dichas mejoras se han llevado a cabo teniendo siempre muy claro que "nuestra nación es una", en referencia a España.

"No tenemos ningún enemigo, pero todavía tenemos que convencer a muchos para que terminen de asumir que en España están prohibidos los privilegios desde el año 1978", ha defendido García-Page con relación a las aspiraciones de otras comunidades sobre su posible independencia, a las que ha recordado que lo que sí permite la Constitución a todas las autonomías es "competir por ser iguales".

Frente a esas tensiones territoriales, el jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado que, desde su nacimiento, Castilla-La Mancha "se ha dedicado a lo que se tenía que dedicar: construir una vida mejor" para sus ciudadanos. Y, en ese sentido, ha destacado que tanto él como los otros dos presidentes socialistas de la Junta de Comunidades, José Bono y José María Barreda, presentes en el acto institucional de este martes, lo han hecho anteponiendo "mucho más los intereses de la región a todo lo demás".

"Desde un primer momento, como un juramento que hemos renovado año tras año, tuvimos muy claro que esa era la prioridad. Si nos dan a elegir entre los intereses del partido que nos coloca y de la sociedad que nos da su confianza, sin ningún género de dudas elegimos siempre Castilla-La Mancha", ha argumentado García-Page.

El actual presidente de la Junta de Comunidades también se ha preguntado qué necesita Castilla-La Mancha para seguir avanzando, a lo que ha respondido que la clave está en "desterrar el odio social". Ahondando en su mensaje centrista y moderado, García-Page ha asegurado: "Podemos conseguir que Castilla-La Mancha sea una tierra libre de extremismos, declararla libre de fanatismos, del populismo variopinto".

Referencia implícita a Vox

Estas palabras llegan cuando resta un año para la celebración de las próximas elecciones autonómicas y el mismo día en el que el PSOE de Castilla-La Mancha ha hecho pública una encuesta que afirma que Emiliano García-Page revalidaría hoy por hoy su mayoría absoluta en la región pese a la ligera mejoría del PP y a la irrupción de Vox en las Cortes regionales.

En referencia al partido de Santiago Abascal, aunque sin citarle expresamente, el dirigente socialista ha calificado como "el colmo de las contradicciones que haya gente que se presente a las elecciones en las comunidades autónomas para cargárselas desde dentro". Vox y Podemos, precisamente, han decidido no participar en el acto institucional de este martes, pese a que el diputado nacional y portavoz de la formación derechista en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha convocado a los medios de comunicación a poca distancia del Auditorio Municipal de Puertollano, mientras que el partido morado ha organizado un mitin paralelo en Toledo.

El propio García-Page hacía referencia a la ausencia de los extremos para reivindicar la centralidad de la región. "Si quieren hacer región, este es el sitio, desde el respeto", ha indicado antes de saludar expresamente a Partido Popular y Ciudadanos, encabezados por sus líderes, Paco Núñez y Carmen Picazo.

Himno de España

"Los 40 años de avance de Castilla-La Mancha como autonomía han tenido consecuencias verdaderamente extraordinarias y hoy tenemos autoestima colectiva, aunque hay cosas que se tienen que mejorar. La realidad es que la autocrítica siempre es buena si se hace para mejorar, no para destruir", ha añadido García-Page durante su intervención en un acto que, como ya ocurriese el pasado año, ha finalizado con todos los presentes en pie mientras sonaban los acordes del himno nacional.

"De verdad, no se compliquen. Castilla-La Mancha no es una nación ni quiere serlo. Nuestra nación es una y nosotros somos España. Más claro no puede ser", ha defendido previamente el presidente regional, que también ha presumido de que, a lo largo de la etapa democrática, "ni un dirigente de la comunidad autónoma haya tenido ni una sola causa o imputación por motivos de corrupción". "Es una excepción que no pasa en ningún sitio. ¿Cuántos pueden decir esto? Aquí estamos centrados en lo que estamos centrados y, además, limpiamente", ha añadido.

Durante su discurso, García-Page ha tenido palabras de recuerdo para el periodista de Castilla-La Mancha Media (CMM) Juan Ramón Levia, recientemente fallecido, y para Luisa, la mujer de Tomelloso que el pasado domingo fue asesinada a manos de su pareja, momento que ha aprovechado para anunciar que todas las capitales provinciales de la región contarán "en pocos meses" con "centros para cuidar integralmente a todas las víctimas de agresión sexual".

A los galardonados este 31 de mayo, entre ellos la modelo y empresaria Eugenia Silva y la escritora Ángela Vallvey, reconocidas con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, el mandatario regional les ha dicho: "Habéis hecho mejor a esta tierra". García-Page también ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas de la pandemia del coronavirus, que "tienen que estar presentes siempre".

