Emiliano García-Page confirma que ya ha recibido la llamada de felicitación de Pedro Sánchez

El recién reelegido presidente de Castilla-La Mancha en las elecciones regionales del 28 de mayo, Emiliano García-Page, ha confirmado que la llamada del presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para felicitarlo ya se ha producido. Así lo ha expresado barón socialista en el programa de Mediaset 'Cuatro al Día' tras ser preguntado por la periodista y presentadora Ana Terradillos.

De esta forma, Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con el barón socialista -el que más respaldo obtuvo en las elecciones en toda España con un 45 % de los votos- después de que este expresase en la mañana de este martes en Onda Cero que no había recibido todavía la llamada. Sin embargo, tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, sí que había recibido la felicitación del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien mantiene una cordial relación.

"Seguramente el presidente habrá llamado primero a la gente que no había conseguido el objetivo. Es lógico. Yo también llamo a mucha gente y empiezo por aquellos que estarán en peor situación anímica. No es que le quiera quitar importancia, sino que lo puedo entender".

En este sentido, preguntado por el beneficio electoral de alejarse de Pedro Sánchez, García-Page cree que "todo influye" aunque no se lo ha planteado en esos términos. "Siempre he tenido claro que si se votaba en clave autonómica íbamos a ganar. Es evidente que esa posición de autonomía es una cara más del concepto que defiendo, que es precisamente el de la autonomía".

Elecciones generales del 23J

Pese a reconocer que el 23 de julio, día elegido por Pedro Sánchez para adelantar las elecciones generales, es "una fecha muy impertinente para mucha gente", para García-Page sería "peor" que los comicios se celebrasen después. "Es razonable que no se prolongue más tiempo porque esperar otros seis meses se iba a convertir en un ambiente de barbacoa. Cuanto antes hablen los españoles, más certidumbre vamos a tener en el país que es lo que se demanda".

Ante algunas críticas de que Sánchez no debería ser el candidato, el castellano-manchego opina que la decisión ya estaba tomada en el PSOE. Al respecto, ha confirmado que hará campaña con Sánchez, porque él estará "con el PSOE toda la vida". "Algunos se cuestionan lo más elemental. El PSOE está por encima de las personas. Los que hemos tomado la opción de militar en un partido tenemos que tener consecuencias. Entiendo que por muy mal que lo pueda hacer mi partido, ya que cometemos errores como cualquiera, este puede enderezar más las cosas o satisfacer mejor mis valores que la alternativa".

Aspiraciones nacionales

Por último, sobre las especulaciones de que pueda dar el salto al PSOE nacional ante un posible descalabro de Pedro Sánchez el próximo 23 de julio, García-Page ha reiterado que no tiene "ningún tipo de ambición personal" ni está sometido a "ninguna aspiración". "No hay ninguna dinámica conspiratoria en el PSOE. Ahora hay que poner toda la carne en el asador para ganar. El simple hecho de pensar que no va a ser así es no ayudar a conseguirlo".

Se trata de una aclaración que va en la línea de la que ya hizo en una entrevista con la periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, Esther Esteban, publicada unos días antes de los comicios autonómicos.

