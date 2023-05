Page, un líder en auge dentro del PSOE al que Sánchez no ha felicitado: "No todos se alegran"

Ser el único candidato del PSOE que ha ganado con mayoría absoluta las elecciones autonómicas del 28 M, el barón del partido que ha sido respaldado con un porcentaje de voto más elevado (45 %) o el que mayor distancia ha sacado al PP en su territorio (más de 11 puntos) no ha servido por el momento al castellano-manchego Emiliano García-Page para recibir una llamada o mensaje de felicitación del secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante una entrevista concedida este martes a Onda Cero Carlos, el periodista Carlos Alsina ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha si recibió la enhorabuena de parte de Sánchez o algún miembro de su equipo: "No sé si me llamarían y no lo pude coger, pero he estado revisando y creo que no. Estoy a un tercio de los mensajes que revisar y no quiero meter la pata". García-Page, sin embargo, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo, con el que mantiene una cordial relación, sí le escribió este lunes un mensaje de WhatsApp felicitándole.

"Soy muy consciente de que no todo el mundo se ha alegrado en mi partido de que gane", ha reconocido García-Page, el dirigente autonómico del PSOE más crítico con Pedro Sánchez -al que ha cuestionado sistemáticamente su dependencia de Podemos y de los independentistas- y el que mejores resultados consiguió el 28 M en una jornada nefasta para los socialistas. Aunque, según ha defendido, "por mucho que hubiera marcado distancia con decisiones inasumibles" su contundente victoria electoral en Castilla-La Mancha "habría sido imposible" si no hubiese contado con el aval de su "gestión" al frente de la Junta de Comunidades durante los últimos ocho años.

Mensaje nítido

Sobre la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio tras el desastre del 28M para los socialistas, García-Page ha considerado que "no había opción", puesto que los ciudadanos han mandando un "mensaje absolutamente nítido" a su partido. De haber agotado la legislatura habrían sido "seis meses de barbacoa", ha añadido.

En un momento en el que el liderazgo de García-Page dentro del PSOE está en auge y se especula con su posible salto a la política nacional en caso de descalabro de Pedro Sánchez el 23 J, el dirigente castellano-manchego ha aclarado a Alsina: "Siempre desearé que gane mi partido, pero distingo muy bien entre mi partido y los que lo representamos".

"Las elecciones marcarán un punto en la trayectoria interna del PSOE, un antes y un después", ha pronosticado García-Page, que ha acabado diciendo: "Como español me preocupa que estas elecciones generales sean útiles para marcar un rumbo de certidumbre, que rompamos esta dinámica frentista que lo trufa todo y lo convierte en bueno o a malo no de en función de lo que es, sino de quién lo hace. Eso es dramático para el país".

Una preocupación que enlaza con lo respondido por el también secretario general del PSOE castellano-manchego hace unas semanas durante una entrevista con EL ESPAÑOL, durante la que también fue preguntado por sus aspiraciones.

"Me importa y me afecta la política nacional. No me movería la ambición, pero me prestaré a ayudar todo lo posible para que vayan bien las cosas en este país. Contribuiré y empujaré en la dirección que sea", afirmó antes de que el 28 M le diese un plus de respaldo y motivación.

Pese a ello, cuando solo han pasado 48 horas de su tercera victoria consecutiva en Castilla-La Mancha, García-Page ha asegurado en 'Espejo Público' (Antena 3) que no va estar "en ningún tipo de intrigas" y que, hoy por hoy, su intención es "contribuir desde Castilla-La Mancha a que vaya lo mejor posible este país".

